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Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem TikToka, gde je govorio o aktuelnim političkim i društvenim temama.

Vučić je obraćanje na TikToku započeo osvrtom na odluku suda u slučaju napada na Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu, istakavši da ga je posebno uznemirila informacija da je osumnjičeni pušten da se brani sa slobode.

On je rekao da je sudija koja je donela odluku „rodbinski povezana sa Bojanom Pajtićem“.

- Čuo sam da je neka sudija, očigledno rodbinski povezana sa Bojanom Pajtićem, pustila na slobodu ovog siledžiju koji je pesnicom onako mučki, krvnički udario Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu - rekao je Vučić.

Potom je najavio da će, ukoliko njegova politička opcija bude u poziciji da formira vlast posle izbora, tražiti velike promene u pravosuđu i tužilaštvu.

- Zato će nam biti potrebne velike reforme i u sistemu pravosuđa, i u tužilaštvu, i u svemu drugom. To ćemo morati da uradimo posle izbora - rekao je.

Vučić je ocenio da odluke u pravosuđu ne smeju da zavise od političke ili partijske pripadnosti.

- Ne može pravda da zavisi od toga ko je politički ili partijski kome blizak. To su stvari koje ne smeju da se događaju - rekao je.

Najavio je da će promene, prema njegovim rečima, morati da budu sprovedene "veoma snažno i ogromnom energijom", bez obzira na pritiske koji bi mogli da uslede.

- Ljudi hoće pravdu, ljudi hoće istinu, a ne političke komesare koji će da sude onako kako je njima volja ili kako im određeni strani centri moći nalažu - poručio je Vučić.

Vučić je u nastavku TikTok obraćanja rekao da je za njega važno da se prema ljudima koji drugačije misle pokazuje poštovanje, ali je potom ponovo otvorio pitanje političkih debata.

- Ako je potrebno da ih učimo demokratiji, ni to nije problem - rekao je Vučić.

On je zaključio da predstavnici suparničke strane prihvataju televizijske debate sa Anom Brnabić i Sinišom Malim, ali da odbijaju njegov poziv na duel sa prvim kandidatom njihove liste.

- Na TV debate sa Anom Brnabić i Sinišom Malim idu. Ali kada ja pozovem njihovog prvog na listi, onda neće - rekao je.

Prema njegovom tumačenju, jedan od razloga je to što nemaju rezultate kojima bi mogli da se pohvale.

- Sva lica na listi su izanđali DOS-ovski kandidati od 2000. do 2012, ofucani partijski likovi, najvećim delom iz Pajtićeve Demokratske stranke, uključujući Šoškića i mnoge druge - rekao je Vučić.

On je zatim ponovio da protivnici ne polažu račune građanima, već "plenumima".

- Žele da pokažu nepoštovanje prema narodu, da kažu da oni imaju samo plenume koje slušaju, a baš nikog drugog - rekao je.

Vučić je potom ocenio da je sve ono što su njegovi protivnici govorili o demokratiji bilo neiskreno.

- Sve ono o čemu su govorili bile su izmišljotine i laži, a demokratiju bi ukinuli preko noći - rekao je.

Zatim se ponovo osvrnuo na izjavu Vladimira Putina, zaključivši da je ona dodatno izazvala nervozu kod njegovih političkih protivnika.

- Posebno je jasno čemu nervoza posle izjave Vladimira Putina sinoć – koga ceni, koga poštuje i čiju uravnoteženu srpsku politiku ceni - rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje da će njegovim protivnicima sada stizati podrška "sa nekih drugih strana", kao i ranije.

Vučić je potom rekao da nervozu vidi i u regionu, pa je poimence pomenuo Radoja Zvicera, Mila Đukanovića, Andreja Plenkovića i Aljbina Kurtija.

- Računali su da su završili posao, a onda odjednom izgleda da to baš nije slučaj - rekao je.

U jednom trenutku prekinuo je političku temu da bi nekome van kadra dobacio da mu donesu ćevape kada budu gotovi, a zatim nastavio da govori o pritiscima koji će uslediti.

Rekao je i da su organizovani „specijalni avioni“ koji bi trebalo da slete u Severnu Makedoniju kako bi veći broj Albanaca mogao „direktno ili indirektno“ da pruži podršku Studentskoj listi.

Na kraju se ponovo vratio na starosnu strukturu izbornih lista.

- Jeste li znali da je to najstarija lista od svih 15 do sada predatih? Njihovi kandidati imaju ukupno 1.750 godina više nego naših 250 kandidata - rekao je Vučić.

Vučić je u nastavku TikTok obraćanja najpre ponovo komentarisao starosnu strukturu Studentske liste, ironično se osvrnuvši na slogan o mladosti.

- Ako se ponekad politika i činjenice poigraju sa sloganima ‘verujem u našu mladost’ i ‘samo naša mladost da pobedi’, na kraju ispadne da je od 15 lista ubedljivo najstarija lista - rekao je Vučić.

Potom je zatražio da mu se pročita izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je, prema pitanju koje mu je postavljeno, rekao da Hrvatska pažljivo prati "neverovatan proces naoružavanja Srbije", koji je nazvao "šoping manijom".

Vučić je odgovorio da Srbija, kako je rekao, ima i "proizvođačku maniju" i "šoping maniju", ali da nema ono što je nazvao "nacističkom manijom".

- Mi imamo i proizvođačku maniju i šoping maniju, ali nemamo nacističku maniju. E ta manija je najprisutnija u Hrvatskoj, nažalost - rekao je Vučić.

On je zatim rekao da Srbija sa velikom pažnjom prati pojavu nacističke ideologije i simbola u Hrvatskoj.

- Mi sa velikom pažnjom, ogromnim oprezom i strahom pratimo rast nacizma, nacističke ideologije i najodvratnijih nacističkih simbola iz Drugog svetskog rata - rekao je.

Vučić je dodao da se nada da će Hrvatska "prevazići" takve pojave i da se neće vraćati u prošlost.

- Nadam se da će naše komšije moći da prevaziđu to i da će razumeti da povratak u nacističku prošlost nije nešto čime bi trebalo da se hvale i ponose - rekao je.

On je poručio da je ta tema za Srbiju posebno bolna zbog istorijskog stradanja Srba.

- To je za nas veoma bolno i zastrašujuće, jer su pod zastavom nacizma i ustaštva ubijane stotine hiljada Srba i ne bismo voleli da nam se takvo vreme vrati - rekao je Vučić.

Vučić je u nastavku TikTok obraćanja rekao da Srbija sa posebnom pažnjom prati dešavanja u Hrvatskoj, ali i njene odnose sa Prištinom i Tiranom.

- Kako on kaže, sa pozornošću pratimo događaje u Hrvatskoj, posebno njihove saveze sa Prištinom i Tiranom - rekao je Vučić.

On je poručio da će Srbija nastaviti da kupuje i proizvodi naoružanje, ističući da na to ima pravo.

- Nastavićemo da kupujemo, nastavićemo da proizvodimo. Imamo pravo na to - rekao je.

Vučić je ponovio da sa zabrinutošću prati ono što naziva jačanjem nacizma u Hrvatskoj.

- Nastavićemo da gledamo kako se dalje razvija i u kom smeru ide dalje jačanje nacizma u Hrvatskoj, sa velikim zaprepašćenjem i zabrinutošću - rekao je.

Dodao je da je pitanje vojne politike Srbije njena unutrašnja i suverena stvar.

- To je naša briga, naše suvereno pravo i nastavićemo da radimo ono što nam je dozvoljeno - rekao je.

Vučić je zatim rekao da Srbija, prema njegovim rečima, ne jača svoju vojsku da bi nekoga napadala i ponovo povukao istorijsku paralelu sa Drugim svetskim ratom.

- Mi nikada nikoga nismo napali i ne pripadamo ideologijama prošlosti - rekao je.

On je rekao da su Srbi od početka Drugog svetskog rata bili protiv nacizma, navodeći da zbog toga, kako kaže, postoje duboke razlike u istorijskom iskustvu i političkom pristupu između Srbije i Hrvatske.

Potom je otvorio i pitanje jezika u regionu, rekavši da Srbija neće prihvatiti ono što je opisao kao pokušaje nametanja hrvatskog jezika.

- Meni da nameću hrvatski jezik kao jedini mogući, kao što to rade Crnoj Gori, neće moći - rekao je Vučić.

U nastavku je ponovo povezao hrvatsku politiku sa podrškom Studentskoj listi, koju je ironično nazvao "pokretom veterana".

- Očigledno je to pokret veterana, ali ne ratnih i vojnih, nego po godinama - rekao je.

Na kraju je poručio da će Srbija nastaviti da vodi svoju politiku, da jača odbranu i da, kako je rekao, neće nikoga napadati.

- Čuvaćemo svoju zemlju, nikoga nećemo napadati. Ali da postanemo nacisti, da vam pevamo ‘Za dom spremni’ i da prihvatamo hrvatski jezik kao svoj jezik – taj film u Srbiji gledati nećete - poručio je Vučić.

Vučić je u nastavku TikTok obraćanja najpre komentarisao materijale opozicione kampanje, pokazujući objave u kojima se, kako je rekao, govori o "kampanji nasilja" i zastrašivanju građana.

Posebno se osvrnuo na to što se u tim materijalima koristi snimak incidenta u Novom Sadu, u kojem je napadnuta Ljiljana Cvjetković.

- Neverovatno. Što više lažu, to više veruju u sopstvene laži. Nema realnog programa, nema ideja, nema ničega, pa im ostaje samo da obmanjuju sebe - rekao je Vučić.

Potom je kritikovao i pozive da se pojedinim medijima ili platformama ne daje novac za reklame.

- Nije pitanje hoćeš li nekome da daš reklamu ili nećeš. Kakvu poruku šalješ društvu? Poruku jednoumlja, da ne trpiš drugačije mišljenje i da ne dozvoljavaš ni iste ekonomske slobode za ljude - rekao je.

Vučić je ocenio da bi takav pristup, prema njegovom mišljenju, bio opasan za Srbiju.

- Kad bi takvo zlo vladalo Srbijom, od Srbije kamen na kamenu ne bi ostao - rekao je, dodajući da veruje da su građani dovoljno mudri da to prepoznaju.

Robert Fico specijalni gost sutrašnjeg skupa u Areni

Nakon toga je najavio sutrašnji događaj i otkrio ime specijalnog gosta iz inostranstva.

- Sutra ću dočekati važnog gosta. Rekao sam da ću otkriti njegovo ime – reč je o velikom prijatelju Srbije - rekao je Vučić.

Otkrio je da će njegov gost u Areni biti predsednik Vlade Slovačke Robert Fico.

- Reč je o čoveku koji je svuda i na svakom mestu štitio Srbiju, pokazao prijateljstvo prema našoj zemlji.

Dodao je da je ponosan što je Fico prihvatio poziv da dođe na skup.

- Ja nisam ni predsednik, nisam ni predsednik Vlade, nisam ništa, običan građanin. Robertu nije bilo teško i doći će da pozdravi građane koji budu u Areni i građane Srbije - rekao je.

Vučić je Fica opisao kao čoveka koji je dosledno podržavao Srbiju u međunarodnim pitanjima.

- Uvek je uz nas, uvek poštuje Kosovo i Metohiju kao deo Srbije i teritorijalni integritet naše zemlje - rekao je Vučić.

Vučić je u završnici TikTok obraćanja još jednom govorio o Robertu Ficu, kojeg je opisao kao političara koji ima balansiran odnos prema Evropskoj uniji, Rusiji i Kini.

- To je čovek koji ima balansiran pristup i prema Ruskoj Federaciji i prema saradnji sa Narodnom Republikom Kinom, iskreni prijatelj i moj i Srbije i beskrajno mu hvala - rekao je Vučić.

Ponovio je poziv građanima da sutra dođu u Arenu i najavio da će Fico, kako očekuje, govoriti na srpskom jeziku.

- Verujem da će Robert Fico govoriti na srpskom jeziku, verovali ili ne, tako da ćemo bez prevoda moći svi dobro da ga razumemo - rekao je.

Vučić je potom rekao da mora da nastavi put ka jugu Srbije i još jednom pozvao svoje pristalice da ne ulaze u sukobe.

- Bez nasilja, da ih pobedimo lepo, čisto, ubedljivo. Oni kada proizvode nasilje, mi se sklonimo - rekao je.

Najavio je i promene nakon izbora, posebno u obrazovanju i pravosuđu.

- Posle izbora menjaćemo stvari i u obrazovanju, i u pravosuđu, i u mnogim sferama društvenog života gde smo imali ogromne probleme, zaustavljanje i nerad - rekao je.

Zatim se osvrnuo na izjave Rasima Ljajića i Novice Tončeva, tvrdeći da oni nisu jasno rekli sa kim bi sarađivali nakon izbora.

Vučić je potom otvoreno pozvao građane da glasaju za listu "Ujedinjena Srbija".

- Ako želite slobodnu Srbiju, ako ne želite da vam neko blokira zemlju, da ruši Beograd na vodi, da ruši EXPO, da zaustavlja Srbiju, glasajte za jednu listu – Ujedinjena Srbija, broj 1 - rekao je.

On je poručio da će se ostale političke opcije posle izbora lako dogovoriti među sobom i ponovo se vratio na slučaj napada na ženu u Novom Sadu, koji je tokom lajva više puta pominjao kao primer problema u pravosuđu.

- Mi ćemo da vodimo zemlju na demokratski način, bez blokada, bez prebijanja žena, bez onih koji misle da imaju pravo da krvnički tuku žene i da budu pušteni istog dana na slobodu - rekao je Vučić.

Na kraju je poručio da, prema njegovom stavu, glas za njegovu listu predstavlja izbor za "slobodnu, suverenu, nezavisnu i samostalnu Srbiju", dok je ostale liste svrstao u isti politički blok.

- Hvala što ste me saslušali. A vi ljudi razmislite jesam li u pravu ili nisam. Dovoljno je da čujete, dovoljno da pročitate šta oni govore i ja ne moram ništa više da vam kažem - rekao je Vučić.

- Hvala najlepše, živela Srbija! - ovim rečima Vučić je završio obraćanje putem TikTok-a.