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Kad vas sledeći put patetično pitaju kako protiv naše mladosti - recite im da je tzv. studentska lista najstarija od svih lista koje učestvuju na izborima!

A upravo ta floskula "kako protiv naše mladosti" često je u upotrebi u blokaderskoj kampanji. I nije ih sramota.

Prosečna starost kandidata za tzv. studentskoj listi je veća od 50 godina, ili preciznije 50,66 godina.

Dosad je RIK proglasio 14 izbornih listi i izvršio analizu - tzv. "studentska lista" je najstarija. Kakav paradoks!

Foto: Printscreen

Poređenja radi, prosek godina kandidata na tzv. studentskoj listi je za sedam godina veći od proseka na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (43,5 godine).