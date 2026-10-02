TZV. STUDENTSKA LISTA NAJSTARIJA LISTA NA IZBORIMA 2026! RIK objavio analizu: Kakav paradoks! I nije ih sramota da pitaju "kako protiv naše mladosti"?!
Kad vas sledeći put patetično pitaju kako protiv naše mladosti - recite im da je tzv. studentska lista najstarija od svih lista koje učestvuju na izborima!
A upravo ta floskula "kako protiv naše mladosti" često je u upotrebi u blokaderskoj kampanji. I nije ih sramota.
Prosečna starost kandidata za tzv. studentskoj listi je veća od 50 godina, ili preciznije 50,66 godina.
Dosad je RIK proglasio 14 izbornih listi i izvršio analizu - tzv. "studentska lista" je najstarija. Kakav paradoks!
Poređenja radi, prosek godina kandidata na tzv. studentskoj listi je za sedam godina veći od proseka na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (43,5 godine).
Podsetimo, nosilac tzv. studentske liste je Ilija Srdanović (56), dok su među poznatijim kandidatima Zlatko Kokanović (50), Tihomir Stanić (65), Jovo Bakić (56), Dejan Šoškić (59), Dejana Bodiroge (53)... Sve student do studenta...