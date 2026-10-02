- Možete li da zamislite da se to ovde nešto ne desi, a da ja to ne osudim ili ne sprečim? To nikad u Srbiji nije postojalo. Pokušali su da nam razore porodicu, da se deca bune protiv roditelja, roditelji protiv baka i deka. Kažu da hoće da zaključaju babve i dede da ne glasaju! Da zaključaju one koji su svojim rukama sve ovo izgradili - rekao je Vučić.