NIKO OD BLOKADERA NIJE OSUDIO NASILJE NAD LJILJANOM! Vučić: S kakvim to ljudima imamo posla? Ko su ti koji se time ponose? Pokušali su da nam razore porodicu
- Aleksandar Vučić je u Vranju govorio o brutalnom nasilju nad aktivistkinjom SNS Ljiljanom Cvjetković u Novom Sadu.
- Poručio je da niko iz političkog rukovodstva nije osudio taj napad i upitao s kakvim ljudima Srbija ima posla.
Prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja na velikom skupu u Vranju govorio o brutalnom nasilju nad aktivistkinjom SNS Ljiljanom Cvjetković u Novom Sadu.
Vučić je upitao ko su ti ljudi koji se hvale i ponose ovakvim činom.
- S kakvim to ljudima imamo posla? - pitao je on.
Istakao je da je problem što niko iz njihovog političkog rukovodstva to nije osudio.
- Možete li da zamislite da se to ovde nešto ne desi, a da ja to ne osudim ili ne sprečim? To nikad u Srbiji nije postojalo. Pokušali su da nam razore porodicu, da se deca bune protiv roditelja, roditelji protiv baka i deka. Kažu da hoće da zaključaju babve i dede da ne glasaju! Da zaključaju one koji su svojim rukama sve ovo izgradili - rekao je Vučić.
Kurir.rs