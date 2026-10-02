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Prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, tokom obraćanja na velikom skupu u Vranju govorio o brutalnom nasilju nad aktivistkinjom SNS Ljiljanom Cvjetković u Novom Sadu.

Vučić je upitao ko su ti ljudi koji se hvale i ponose ovakvim činom.

- S kakvim to ljudima imamo posla? - pitao je on.

Istakao je da je problem što niko iz njihovog političkog rukovodstva to nije osudio.

- Možete li da zamislite da se to ovde nešto ne desi, a da ja to ne osudim ili ne sprečim? To nikad u Srbiji nije postojalo. Pokušali su da nam razore porodicu, da se deca bune protiv roditelja, roditelji protiv baka i deka. Kažu da hoće da zaključaju babve i dede da ne glasaju! Da zaključaju one koji su svojim rukama sve ovo izgradili - rekao je Vučić.

Kurir.rs

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