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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić se zahvalio narodu koji se suprostavio teroru koji su blokaderi nametali na svakom mestu.

- Sve vreme su nam govorili da nema demokratije u Srbiji. Nema demokratije? Ne dozvoljavate drugačije mišljenje, a oni bi svakog ko drugačije misle jajima ili pesnicom u glavu žene. Mogli ste da vidite preksinoć u Novom Sadu kako jedan od njih krvnički udara pesnicom u glavu ženu koja mu ništa nije učinila - rekao je Vučić.

Kurir.rs

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