Politika
VUČIĆEVI GLASAČI SU POŠTENI, NAJVIŠE IM VREDI DATA REČ! Kad blokader Cvijić analizira - blokaderi iznad svega veruju u prevaru (FOTO)
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Poznati blokader Srđan Cvijić napravio je detaljnu "analizu" ljudi koji glasaju za listu predvođenu Aleksandrom Vučićem i onih koji glasaju za blokadere.
Sve je spakovao u 15 tačaka!
Srđan Cvijić o Vučićevim glasačima i blokaderskim glasačima Foto: Printskrin
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Napravio je jako zanimljiv niz koji najbolje prikazuje Srbiju koja glasa za Vučića i blokadere koji podržavaju tzv. studentsku listu.
Jasno se vidi da su Vučićevi glasači pošteni, najviše im vredi data reč i cene šta je sve Vučić uradio za zemlju.
Blokaderi iznad svega veruju u prevaru, u stilu: "Reci da ćeš da glasaš za njega, pa slaži, šta te briga". Uvek i samo varanje! To je ne samo manir već i politika blokadera, koji bi tako sutra vodili i državu - obećaj ljudima šta god žele da čuju pa ih prevari.
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