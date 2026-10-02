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Poznati blokader Srđan Cvijić napravio je detaljnu "analizu" ljudi koji glasaju za listu predvođenu Aleksandrom Vučićem i onih koji glasaju za blokadere.

Sve je spakovao u 15 tačaka! 

Srđan Cvijić o Vučićevim glasačima i blokaderskim glasačima Foto: Printskrin

Napravio je jako zanimljiv niz koji najbolje prikazuje Srbiju koja glasa za Vučića i blokadere koji podržavaju tzv. studentsku listu.

Jasno se vidi da su Vučićevi glasači pošteni, najviše im vredi data reč i cene šta je sve Vučić uradio za zemlju.

Blokaderi iznad svega veruju u prevaru, u stilu: "Reci da ćeš da glasaš za njega, pa slaži, šta te briga". Uvek i samo varanje! To je ne samo manir već i politika blokadera, koji bi tako sutra vodili i državu - obećaj ljudima šta god žele da čuju pa ih prevari.

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