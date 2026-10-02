Aleksandar Vučić , prvi na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", tokom obraćanja na skupu u Vranju osvrnuo se i na izjave Novice Tončeva iz SPS i predstavnika Ljajićeve stranke da pre izbora neće govoriti o tome sa kim će formirati koaliciju, već da će o tome odlučivati nakon izbora.

- Ja da vas molim neću! Slobodno idite sa njima jer ste vi meni sada, u ovim danima pokazali da nikakvu ideju i ideologiju nemate, program i plan nemate, trgovci ste... Čekate kraj izbora, da onda vidite. Malo je bilo što vas držim 12 godina na vlasti i kad ste mi trebali i kad niste, a sad biste da trgujete? Politika nije trgovina, već časna rabota za poštene ljude koji imaju program i ljubav prema otadžbini. Tončev, trgovinu okači mačku o rep, završena je - naveo je Vučić i dodao: