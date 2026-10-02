"Za Srbiju sam se borio i za nju ću da se borim!"

"Ja sam vodio srpsku politiku. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja i za nju se borim. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu, i za šta sam se borio, i za šta ću da se borim", poručuje Vučić.