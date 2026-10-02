Politika
"SRBIJA JE ZEMLJA KOJU VOLIM NAJVIŠE NA SVETU"! Vučić: Za Srbiju sam se borio i za nju ću da se borim!
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", poručuje: "Srbija je zemlja koju volim najviše na svetu" i dodaje:
"Za Srbiju sam se borio i za nju ću da se borim!"
Vučić već danima svojim "škodom" obilazi zemlju, razgovara s narodom, ljudima rešava probleme... Jednostavno, bori se za svoj narod i svoju zemlju.
"Ja sam vodio srpsku politiku. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja i za nju se borim. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu, i za šta sam se borio, i za šta ću da se borim", poručuje Vučić.
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