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Gomila blokaderskih nebuloza o izolovanom Aleksandru Vučiću ko zna koliko puta je pala kao kula od karata, ali oni se na nju uvek iznova navuku. I lekciju nikad neće naučiti.

Ključne geopolitičke adrese sveta

U jeku predizborne trke za parlamentarne izbore 25. oktobra, politička scena u Srbiji svedoči fenomenu koji se retko viđa u savremenoj međunarodnoj praksi. U gotovo nemogućim uslovima, Aleksandar Vučić uspeo je da ga uz narod za koji živi, diše i bori se, podrže i Istok i Zapad, odnosno lideri najvećih sila, svesni da jedino on garantuje mir i stabilnost, koji su tako potrebni regionu, Evropi i celom svetu.

U samo nekoliko dana, Vučić je odigrao svojevrsni geopolitički poker.

Lider liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" iza sebe nema samo plebiscitarnu podršku naroda, već i jedinstvenu poziciju u očima Rusije, SAD, Kine i Evropske unije. Iako je u ambijentu dubokih globalnih podela to delovalo kao neostvariva misija, Beograd je uspeo da ubedi sve ključne svetske igrače da je Srbija pouzdan partner, zemlja koja ima konzistentnu politiku, koja je predvidiva i gde se data reč striktno poštuje.

VLADIMIR PUTIN, PREDSEDNIK RUSKE FEDERACIJE

Foto: Tanjug/Zoran Mirković

Najbolji dokaz ove pozicije stigao je direktno iz Moskve, sa zasedanja prestižnog međunarodnog diskusionog kluba Valdaj. Ruski predsednik Vladimir Putin poslao je direktnu i nedvosmislenu poruku podrške Vučiću, izrazivši nadu da će on nakon predstojećih izbora preuzeti funkciju premijera.

Putin je naglasio da Moskva izuzetno ceni uzdržanu i samostalnu politiku Beograda, kao i čvrstu odluku da se Ruskoj Federaciji ne uvode sankcije.

DONALD TRAMP, PREDSEDNIK SAD

Foto: Predsednistvo

Gotovo istovremeno, pojavila se slika nastala tokom 81. zasedanja Generalne skupštine UN. Blokaderi su, podsetimo, tvrdili da Vučić tamo nema s kim da se sastane, ono njihovo čuveno da je izolovan. Kad ono...

Na zvaničnoj fotografiji Aleksandar i Tamara Vučić i šef Bele kuće Donald Tramp. Trampov osmeh i podignut palac govore više od bilo kojih reči.

URSULA FON DER LAJEN, PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE

Foto: Marko Karović

U Njujorku, takođe, Vučić se video s Ursulom fon der Lajen (i Kajom Kalas odvojeno), iako su ovdašnji (i neki drugi) hejteri tvrdili da posle sahrane Ratka Mladića i 150.000 ljudi koji su došli da ga isprate, s njim niko od evropskih zvaničnika neće pričati.

SI ĐINPING, PREDSEDNIK NR KINE

Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen

O podršci predsednika Si Đinpinga i zvaničnog Pekinga Aleksandru Vučiću i čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine ne treba ni trošiti reči. Tu je sve jasno, saradnja je na najvišem mogućem nivou, a dva naroda i dve zemlje izgradili su odnose koji daleko prevazilaze obično partnerstvo.

S politikom Aleksandra Vučića neko može da se ne slaže, neki stranci mogu da budu ljuti jer on odbija da sluša njihove diktate ili ispunjava neprincipijelne ultimatume, ali jedno mu se politički i istorijski mora priznati: poštuju ga i oni koji ga ne vole.

Uspeh da u trenucima najveće svetske krize sedite za stolom s Vladimirom Putinom, šalite se s Donaldom Trampom, razgovarate s Ursulom fon der Lajen i održavate istorijski nivo odnosa sa Si Đinpingom, dok istovremeno čuvate puni suverenitet i ekonomski rast sopstvene države, dokaz je vrhunskog političkog umeća.