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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali posetio je danas privrednike Zvezdare.

Tom prilikom se razgovaralo o daljem ekonomskom razvoju zemlje.

Nakon sastanka Siniša Mali je objavio snimak na Instagramu.

"Hvala privrednicima Zvezdare na doprinosu koji daju za razvoj naše privrede, otvaranje novih radnih mesta i stvaranju prilika za ljude. Zajedničkim radom, odgovornošću i inovacijama gradimo snažniju i konkurentniju ekonomiju. Danas sam im u kvalitetnoj debati poželeo mnogo uspeha, novih poslovnih prilika i stabilan rast u godinama koje dolaze.

Posebno je važno i da dobro iskoriste sve poslovne prilike koje će se pružiti Srbiji kao domaćinu Ekspo izložbe.

Privrednici su pokretačka snaga ekonomskog razvoja, vredni ljudi koji radom i vizijom stvaraju novu vrednost, otvaraju radna mesta i doprinose napretku celog društva.

U vremenu brojnih izazova, ali i novih prilika, spremnost na inovacije ima poseban značaj. Uspeh svakog preduzeća nije samo lični uspeh vlasnika ili direktora, već i doprinos celoj privredi.

Verujem da ćemo zajedničkim radom, međusobnim poverenjem i partnerstvom, nastaviti da gradimo snažnu i konkurentnu ekonomiju.

Da nastavimo da budemo broj 1! „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ je lista koja donosi nove mogućnosti rasta koje su nam potrebne. Nema stajanja!", poručio je Siniša Mali putem svog Instagram naloga.