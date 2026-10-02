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Dolazak slovačkog premijeratokom predizborne kampanje pokrenuo je u političkoj i medijskoj javnosti raspravu o prirodi uticaja i autoriteta koji izlaze iz okvira formalnih državnih funkcija, ali i o spoljnopolitičkom pozicioniranju Srbije i bezbednosnim izazovima sa kojima se suočava njen državni vrh.

O značaju ove posete, ali i o operativnim saznanjima o pretnjama po bezbednost Aleksandra Vučića i delovanju organizovanih kriminalnih klanova u regionu, u emisiji "Usijanje" govorili su član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović, news direktor Kurira Borko Kašanski i član SNS-a Dane Stanojčić.

Učesnici emisije su ocenili da dolazak visoke zvanice poput Fica predstavlja krunu predizborne kampanje i potvrdio suverenistički kurs zemlje, istakavši istovremeno da ključne bezbednosne pretnje i pritisci dolaze iz regionalnih i kriminalnih centara koji u Vučiću vide glavnu prepreku za ostvarivanje svojih interesa.

Podrška bez formalnih funkcija i paralele sa Slovačkom

Ocenjujući dolazak predsednika slovačke vlade, Vladimir Đukanović navodi da reakcije na ovaj poziv jasno pokazuju specifičnu težinu političkih kontakata koje Aleksandar Vučić održava na međunarodnoj sceni.

- Premijer Fico je preživeo situaciju sličnu onoj sa kojom se mi danas suočavamo, s tim što je njegova bezbednost bila direktno ugrožena kada je na njega pucao pojedinac iz mase. Smatram da je reč o sličnom obrascu, pokušaju organizovanja takozvane 'obojene revolucije' u Srbiji. Sa druge strane, Slovačka je prijateljska zemlja, a njen narod je izuzetno srdačan. Oni nisu priznali nezavisnost Kosova i Metohije, u čemu ih Fico principijelno podržava - započeo je i dodao:

- Dok naša vlast i predsednik Aleksandar Vučić uživaju podršku državnika poput Fica i Putina, postavlja se pitanje šta uopšte nudi opozicija? Imamo izgrađene i stabilne odnose sa Kinom, SAD, Rusijom i Izraelom, a naša pozicija je čvrsta upravo zahvaljujući ličnim kontaktima i autoritetu predsednika Vučića. Za razliku od toga, opozicija za goste na svojim skupovima može da pozove jedino Kurtija. Uostalom, takozvana 'studenti za Srbiju' lista, na kojoj zapravo i nema studenata, podršku dobija isključivo od onih koji Srbiji ne žele ništa dobro - poručio je Đukanović.

04:34 Vladimir Đukanović: Blokaderska lista dobija podršku od onih Srbiji žele propast Izvor: Kurir televizija

Bezbednosne pretnje i delovanje organizovanog kriminala

Jedna od centralnih tema razgovora bila su i operativna saznanja o ugroženosti predsednika Srbije, za koje učesnici emisije tvrde da imaju dublju političko-bezbednosnu pozadinu. Đukanović je naglasio da kriminalne grupe ne deluju izolovano, već u sklopu širih interesa.

- Građani moraju da razumeju da nijedna kriminalna grupa ne donosi odluku o likvidaciji predsednika sama od sebe. Kavački klan je zapravo produkt nekadašnje crnogorske Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), strukture pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića. Taj klan je delovao kao klasična mafijaška organizacija čija je uloga bila da bivšoj vlasti obezbeđuje ogromne količine novca kroz organizovani kriminal.

Dodao je da krugovi koji žele eliminaciju Vučića ne odustaju od tog cilja.

- Njihov cilj je bio da u Srbiji uspostave model kakav postoji u Meksiku, sistem u kome mafija kontroliše čitave delove teritorije i upravlja ključnim polugama društva. Zato su u Srbiji tražili saradnike unutar samih državnih struktura, pokušavajući da sistemskom korupcijom ovladaju institucijama. Aleksandar Vučić im je nepremostiva prepreka upravo zato što te strukture drži pod potpunom kontrolom i ne dozvoljava kriminalu da upravlja državom - poručio je Đukanović.

Vladimir Đukanović, član Predsedništva SNS-a Foto: Kurir televizja

Geopolitičke poruke

Dane Stanojčić istakao je da dolazak Fica predstavlja jasan signal o mestu Srbije na političkoj karti Evrope.

- Poruka je sasvim jasna: Srbija pripada krugu suverenih, nezavisnih i evropskih država. Svako ko prati dešavanja na evropskoj političkoj sceni zna da postoje dve struje. Jedna je briselska, čija je politika na trenutke teško razumljiva, dok drugu čine zemalje koje se aktivno bore za očuvanje sopstvene nezavisnosti i suvereniteta. Jedan od vodećih lidera te druge struje upravo je naš sutrašnji gost. Njegov dolazak ima poseban značaj i daje specifičnu težinu uoči predstojećih izbora. Slobodno mogu da kažem da na njegovu posetu gledam kao na svojevrsno političko superfinale - istakao je Stanojčić.

Dane Stanojčić, član SNS-a Foto: Kurir Televizija

Nakon tvrdnji Milana Kneževića da je kavački klan spremao atentat na Aleksandra Vučića u Crnoj Gori, otvara se pitanje zašto on toliko smeta kriminalnim i regionalnim centrima moći. Ocenjujući razloge nervoze Kurtija, Đukanovića, Plenkovića i Zvicera, Nemanja Stanojčić je objasnio da oni deluju kao produžena ruka politike čiji je cilj slamanje Srbije, pri čemu im je Vučić najveća prepreka.

- Sigurno je da meta napada ne bi bili ljudi poput Dinka Gruhonjića ili Ilije Srdanovića. Rušenje Srbije zapravo znači dovođenje na vlast eksponenata koji bi donosili odluke i zakone vodivši zemlju direktno u propast. Među prvim i ključnim potezima te politike bili bi priznavanje nezavisnosti Kosova i uvođenje sankcija Rusiji.

Zatim se dotakao mandata doskorašnjeg predsednika Srbije, kao i njegovog učinka.

- Kada se sve sabere i podvuče, građanima Srbije mora biti jasno po čemu će ko ostati upamćen. Aleksandar Vučić će sasvim sigurno ostati zapamćen kao bedem i brana takvim tendencijama koje dolaze iz Sarajeva, Zagreba i drugih centara sa ciljem da bace Srbiju na kolena i zagospodare Balkanom. A po čemu će ostati zapamćen Boris Tadić? Jedino po izručivanju generala Ratka Mladića Haškom tribunalu.

Novinarske potvrde o ucenjenoj glavi i spoljnopolitički balans

News direktor Kurira Borko Kašanski potvrdio je tokom gostovanja da su novinari i medijske kuće iz sopstvenih izvora došli do saznanja o planiranim napadima na predsednika Srbije.

- Aleksandra Vučića stranci i diplomate poštuju jer je čovek od reči i sa njim uvek znaju na čemu su – on je, u političkom smislu, doktorirao svoju struku. Radeći kao novinar, lično sam došao do operativne informacije da Radoje Zvicer nudi ogromnu novčanu sumu za 'Vučićevu glavu'. Bio sam jedan od izvora koji je to zabeležio, a istu informaciju dobile su i moje kolege, čime je ona u potpunosti potvrđena. Dakle, Aleksandar Vučić je direktna meta vodećeg kriminalnog klana na Balkanu - kavačkog klana.

Borko Kašanski, news direktor Kurira Foto: Kurir Televizija

On je izneo i saznanja o logističkoj podršci koju vođa tog klana uživa u regionu.

- Svi pouzdani podaci ukazuju na to da se Zvicer po svemu sudeći krije na teritoriji Crne Gore. Postavlja se pitanje ko ga štiti? Jasno je da iza toga stoje nekadašnja crnogorska služba (ANB) i Milo Đukanović. Možete biti samo naivni ili zlonamerni pa ne verovati u sve ovo i tvrditi da je reč o političkom spinu. 'Vučićeva glava' je bila doslovno ucenjena - istakao je Kašanski.

Izjava predsednika Rusije da ceni uravnoteženu spoljnu politiku Srbije i podržava nastavak saradnje sa Aleksandrom Vučićem potvrđuje snagu domaće diplomatije. Komentarišući ove poruke, Borko Kašanski je naglasio da Putin nikada ne bira reči uzalud, podsećajući da se Vučić redovno sastaje i sa njim i sa Si Đinpingom. U tom kontekstu, Kašanski je uporedio diplomatske kapacitete vlasti i opozicije.

Na kraju, Kašanski se dotakao spoljnopolitičke pozicije Srbije, poruka koje dolaze od vodećih svetskih sila i sposobnosti aktera sa domaće političke scene da vode takvu diplomatiju.

- Najveća laž koju sam čuo tokom čitavog ovog perioda jeste tvrdnja pojedinaca sa blokada da neće uvesti sankcije Rusiji. Sasvim je jasno da bi to uradili već prvog dana stupanja na vlast - šta god govorili u javnosti, to je čisto obmanjivanje. Ruski ambasador Harčenko je pre nekoliko dana istakao da Zapad "mrzi" Vučića zato što odbija da uvede sankcije Rusiji, ali je stvar zapravo daleko kompleksnija od toga - rekao je Kašanski, a onds se osrnuo na kraju i na samu opoziciju:

- Sa druge strane, da li iko živ može da zamisli ljude sa opozicione liste kako sede sa vodećim svetskim liderima i zastupaju interese Srbije? Lično, apsolutno ne mogu da zamislim da neko poput Srdanovića može bolje da predstavlja i štiti interese ove zemlje od Aleksandra Vučića.

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Kurir.rs

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