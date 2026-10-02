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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na svom Instagram profilu objavio je novi promotivni spot te liste, uz komentar koji zapravo predstavlja lajtmotiv spota:

"Pu, pu. Da ne ureknemo Srbiju. Da je ujedinimo i nastavimo dalje."

Kroz spot se podseća šta su građani sve dobili za vreme aktuelne vlasti, ali i šta mogu da očekuju ako na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra pobedi lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Povećanje plata, kao i penzija, sada je već konstanta u Srbiji i to se neće menjati. Naprotiv. I plate i penzije će i dalje rasti.

Podseća se i na Zakon "Svoj na svome" koji je u velikoj meri olakšao život građanima, a primenom tog zakona već je legalizovano milion objekata.

Kod nas se gorivo sipa bez čekanja, dok su u drugim zemljama redovi...

Ujedno, podseća se da blokaderi nude "nova lica i stare probleme: svađe, sukobe, nestabilnost" i dodaje se da "mir i sigurnost nisu stvari sa kojima se eksperimentiše".