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Ana Brnabić, treća na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, žestoko je reagovala na izjavu voditeljatokom debate da je u padu nadstrešnice u Novom Sadu "ubijeno" 16 ljudi, posebno kritikujući upotrebu reči "ubijeno" za stradale u tragediji.

Naime, voditelj je tokom razgovora o nesreći u Novom Sadu izjavio: "Imali smo 16 ubijenih ljudi u Novom Sadu, evo sad će za mesec dana dve godine, niko još nije osuđen", na šta je usledila oštra kritika Ane Brnabić na medijski narativ "Nove" o tragediji.

- Odakle vama kao voditelju uopšte ideja da kažete "imali smo 16 ubijenih ljudi"? Imali smo 16 ljudi koji su nastradali u jednoj tragediji - rekla je, pa nastavila uprkos pokušajima voditelja da je prekine:

- Vi ste išli u vojsku 12 godina da bi vaš fakultet završili umesto za 6, za 18 - rekla je Brnabić, pa nastavila:

- Recite mi ovako: Kada je u Đenovi u Italiji pao most i poginulo 32 ljudi - mislite li da postoji italijanski novinar koji je rekao "32 ljudi je ubijeno"? Ne postoji. Ne postoji. Zato što su stradali u jednoj tragediji. Recite mi, kad je u Novom Sadu usled korupcije stradalo u požarima hotel "Putnik", "Laundž", "Kontrast", 17 ljudi, da li je bilo ko rekao da je tih 17 ljudi ubijeno? - upitala je Brnabić, nakon čega je nastao muk.

- Kako vas nije sramota da vi kao voditelj kažete da je 16 ljudi ubijeno? E, to je vaša medijska kuća. E, to je ta percepcija da smo mi mafija i organizovana kriminalna grupa. Vi ste rekli da su ubijeni - rekla je.

- Znate dokle dovodi taj vaš narativ i narativ gospođe Tepić? Do toga da kada prevara od studentske liste, ukoliko dođe na vlast, znate kakva je to pravda? Videli smo mi kakva je to pravda. Pravda je da dođe ispred kuće Žarka Mićina, ispred kuće mog brata, ispred kuće Suzane Vasiljević, i da im preti, i da im galami, i da samo nisu doneli baklje da zapale kuće - rekla je Brnabić i dodala:

- Vi ste doveli do situacije u društvu u kojoj Žarko Mićin mora da pojača crtani film zato što njegove dve devojčice ne znaju šta se dešava ispred njihovog stana - zaključila je Brnabić.