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Ana Brnabić večeras je tokom debate na TV Nova žestoko odgovorila kandidatu tzv. "studentske liste" Vladanu Kuzmanoviću na temu pada nadstrešnice u Novom Sadu, ukazujući na njegovu ulogu u Revizionoj komisiji koja je tri puta odobrila projekat rekonstrukcije železničke stanice.

- Ako ćemo da se stavljamo u ulogu tužioca i sudije, i ako pričamo o tome kome su ovde krvave ruke, pa gospodinu su mnogo krvavije nego bilo kome drugom - konstatovala je Brnabić i nastavila:

On je bio u revizionoj komisiji, on je bio član revizione komisije Republičke revizione komisije, i u njegovo vreme je Republička reviziona komisija tri puta vršila reviziju i odobravala projekat rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu. I sad je Aleksandar Vučić kriv, a vi niste krivi.

- I svi građevinski projekti su bili korumpirani, i svi smo mi krali, ali to sve vama nije smetalo da vi 15 godina sedite u toj Republičkoj revizionoj komisiji i uzimate vaš honorar - rekla je, i dodala:

- Kada ste tako čisti, i kada ste tako moralni, a što niste izašli iz te revizione komisije kada ste videli da smo krali? - zaključila je Brnabić.