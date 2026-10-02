"VAMA SU MNOGO KRVAVIJE RUKE NEGO BILO KOME DRUGOM" Šah-mat Ane Brnabić na temu pada nadstrešnice: Kuzmanović 3 puta odobrio projekat rekonstrukcije
- Ana Brnabić je u debati na TV Nova oštro napala Vladana Kuzmanovića zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu.
- Navela je da je bio u Republičkoj revizionoj komisiji koja je tri puta odobrila projekat rekonstrukcije železničke stanice.
Ana Brnabić večeras je tokom debate na TV Nova žestoko odgovorila kandidatu tzv. "studentske liste" Vladanu Kuzmanoviću na temu pada nadstrešnice u Novom Sadu, ukazujući na njegovu ulogu u Revizionoj komisiji koja je tri puta odobrila projekat rekonstrukcije železničke stanice.
- Ako ćemo da se stavljamo u ulogu tužioca i sudije, i ako pričamo o tome kome su ovde krvave ruke, pa gospodinu su mnogo krvavije nego bilo kome drugom - konstatovala je Brnabić i nastavila:
On je bio u revizionoj komisiji, on je bio član revizione komisije Republičke revizione komisije, i u njegovo vreme je Republička reviziona komisija tri puta vršila reviziju i odobravala projekat rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu. I sad je Aleksandar Vučić kriv, a vi niste krivi.
- I svi građevinski projekti su bili korumpirani, i svi smo mi krali, ali to sve vama nije smetalo da vi 15 godina sedite u toj Republičkoj revizionoj komisiji i uzimate vaš honorar - rekla je, i dodala:
- Kada ste tako čisti, i kada ste tako moralni, a što niste izašli iz te revizione komisije kada ste videli da smo krali? - zaključila je Brnabić.
Kurir.rs