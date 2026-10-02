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Naime, blokaderski N1 objavio je vest u kojoj iznosi tvrdnje o navodnim opstrukcijama glasanja u inostranstvu, povodom čega se u komentarima ispod vesti oglasio jedan konzularni radnik, čije iskustvo potvrđuje upravo suprotnu sliku.

Vest je objavljena pod naslovom "Predstavnici Crte i ProGlasa o rekordnom interesovanju za glasanje u dijaspori: Da li će svi moći da ostvare svoje pravo i koji su potencijalni problemi", dok se u tekstu iznose tvrdnje o navodnim opstrukcijama i problemima u ostvarivanju prava glasa u dijaspori, dok konzularni radnik u komentaru ističe da su uzrok problema veliki obim posla, ručni unos prijava i višestruko slanje istih zahteva.

Naime, on je istakao da se zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima suočavaju sa ogromnim brojem prijava i da rade po 12 do 16 sati dnevnokako bi ih obradili.

Kako je naveo, prijave se unose ručno, dok pojedini građani istu prijavu šalju više puta, uz učestalo slanje mejlova i pozivanje konzulata radi provere statusa. Takođe je odbacio tvrdnje o krađi i namernom neobrađivanju prijava, poručivši da bi takvo postupanje nosilo krivičnu odgovornost.

Komentar konzularnog radnika pročitajte u celosti u nastavku:

"Uporno mi ne objavljujete komentare, što je sramota, jer vam iz prve ruke javljam tačnu situaciju. Prijava ima 3-4x više i mi u konzulatu radimo bukvalno 12-16 sati svaki dan do iznemoglosti. Sve tvrdnje o krađi i neobrađivanju prijava su apsolutno netačne (barem gde sam ja, a sve kolege na drugim mestima javljaju isto) i jedini je problem obim posla i činjenica da se sve unosi ručno. Ni najvatreniji pristalica SNS nije lud da rizikuje krivičnu odgovornost i uradi bilo šta mimo zakona. Takođe, ljudi po nekoliko puta šalju istu prijavu, i nonstop šalju mejlove i zovu da pitaju šta je s njihovom prijavom, iako im je odgovoreno da moraju da sačekaju posle 3. oktobra kad se zaključe liste, što samo usporava proces."