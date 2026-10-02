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Ana Brnabić rasturila je Vladana Kuzmanovića, inače kandidata sa tzv. studentske liste, u večerašnjoj debati na televiziji Nova S.

Brnabić je otkrila da je Kuzmanoviću trebalo 14 godina da završi osnovne i master studije na Građevinskom fakultetu.

"Koliko vam je vremena trebalo da završite fakultet? Fakultet koji traje četiri godine, studirali ste osam godina", rekla je Ana Brnabić, na šta se Kuzmanović branio rečima: "Nemojte sad to"!

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Foto: Drustvene Mreže

"Magistraturu koja traje dve - šest godina", nastavila je Brnabić, pa dodala:

"Četrnaest godina Građevinski fakultet i vi ste dekan".

Od sramote, Kuzmanović je počeo da se obraća Ani Brnabić sa "ti".

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