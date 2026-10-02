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Tzv. studentska lista priznala - ima mnogo dobrih stvari koje je uradio Aleksandar Vučić.

Predstavnik tzv. studentske liste Vladan Kuzmanović priznao je to tokom debate na televiziji Nova S.

"Da priznam javno u kameru, da ima dobrih stvari koje je ova vlast uradila, lepo je što se grade objekti", rekao je Kuzmanović.

Inače, u debati su učestvovali i Ana Brnabić, Marinika Tepić i Dunja Simonović Bratić.

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