Politika
TZV. STUDENTSKA LISTA PRIZNALA - IMA MNOGO DOBRIH STVARI KOJE JE URADIO VUČIĆ! Kuzmanović: "Da priznam javno u kameru..." (VIDEO)
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Tzv. studentska lista priznala - ima mnogo dobrih stvari koje je uradio Aleksandar Vučić.
Predstavnik tzv. studentske liste Vladan Kuzmanović priznao je to tokom debate na televiziji Nova S.
"Da priznam javno u kameru, da ima dobrih stvari koje je ova vlast uradila, lepo je što se grade objekti", rekao je Kuzmanović.
Inače, u debati su učestvovali i Ana Brnabić, Marinika Tepić i Dunja Simonović Bratić.
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