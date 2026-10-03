Politika
MILOGORSKA "ELITA" VIŠE NE KRIJE RADOST ZBOG SPAJANJA SA HRVATSKOM: "Ulazak Crne Gore u EU biće simbolično ujedinjenje cijele Dalmacije"
- Crnogorski analitičar Ljubomir Filipović na mreži X je poručio da će ulazak Crne Gore u EU biti 'simbolično ujedinjenje cijele Dalmacije'.
- Njegov komentar usledio je nakon priče da bi Crna Gora pri ulasku u EU mogla privremeno da koristi hrvatski jezik, što je izazvalo reakcije u regionu.
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Crnogorski politički analitičar Ljubomir Filipović bizarnim komentarom na društvenoj mreži X iskazao je radost zbog približavanja (i mogućeg ujedinjenja) Crne Gore i Hrvatske.
Podsećamo, Crna Gora bi mogla privremeno da koristi hrvatski jezik prilikom ulaska u Evropsku uniju, što je izazvalo oprečne reakcije u regionu.
Filipović je, reagujući na objavu satiričnog profila "Zicer" da bi Crna Gora u tom slučaju mogla da promeni ime u Crvena Hrvatska, napisao sledeće:
- Ulazak Crne Gore u EU biće simbolično ujedinjenje cijele Dalmacije.
Time deo crnogorskih "elita" više i ne krije radost zbog mogućnosti da postanu deo Hrvatske.
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