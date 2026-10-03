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Crnogorski politički analitičar Ljubomir Filipović bizarnim komentarom na društvenoj mreži X iskazao je radost zbog približavanja (i mogućeg ujedinjenja) Crne Gore i Hrvatske.

Podsećamo, Crna Gora bi mogla privremeno da koristi hrvatski jezik prilikom ulaska u Evropsku uniju, što je izazvalo oprečne reakcije u regionu.

Filipović je, reagujući na objavu satiričnog profila "Zicer" da bi Crna Gora u tom slučaju mogla da promeni ime u Crvena Hrvatska, napisao sledeće:

- Ulazak Crne Gore u EU biće simbolično ujedinjenje cijele Dalmacije.