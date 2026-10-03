Politika
KADA KAŽU "ĆACIKA", MISLE NA SVAKU ŽENU KOJA NE MISLI KAO ONI! Blokaderi na društvenim mrežama u transu posle performansa Kuzmanovića u debati sa Anom Brnabić
Slušaj vest
Blokaderi su sinoć, u reakcijama na debatu na televiziji Nova S u kojoj je učestvovala Ana Brnabić, još jednom pokazali da imaju poseban pik na žene.
Ana Brnabić je energično odgovarala na kvalifikacije koje su dolazile, kako od voditelja, tako i od učesnika debate Vladana Kuzmanovića, profesora kog je studentska lista kandidovala za izbore.
Tako su blokaderi na društvenim mrežama likovali zbog načina na koji se Kuzmanović obraćao "ćacikama" u studiju.
Time su opet dokazali da kada kažu "ćacike" misle na sve žene koje se usude da misle drugačije od njih. A šta planiraju da rade "ćacikama" već su odavno pokazali svima.
Reaguj
Komentariši