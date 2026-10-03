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Blokaderi su sinoć, u reakcijama na debatu na televiziji Nova S u kojoj je učestvovala Ana Brnabić, još jednom pokazali da imaju poseban pik na žene.

Ana Brnabić je energično odgovarala na kvalifikacije koje su dolazile, kako od voditelja, tako i od učesnika debate Vladana Kuzmanovića, profesora kog je studentska lista kandidovala za izbore.

Tako su blokaderi na društvenim mrežama likovali zbog načina na koji se Kuzmanović obraćao "ćacikama" u studiju.

Time su opet dokazali da kada kažu "ćacike" misle na sve žene koje se usude da misle drugačije od njih. A šta planiraju da rade "ćacikama" već su odavno pokazali svima.

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