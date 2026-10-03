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Šta su tvorci "studentske liste" radili iza zatvorenih vrata kaštela Šulhof i da li je to u vezi sa ćutanjem Bojana Pajtića, nakon što mu je otkriven kokain u krvi i urinu?

Idejni tvorci takozvane "studentske liste" - Bojan Pajtić i Dušan Elezović iz Demokratske stranke, kao i Srđan Kovačević iz "NS zborova" - ponovo su raskrinkani.

Elezović je upoznat sa svim ovim dešavanjima, i po svoj prilici obavlja ulogu Pajtićevog "fiksera", čoveka koji je tu da ga sačuva i zataška sve skandale. Pored toga, naravno, on aktivno učestvuje u "revoluciji" kojom kadrira Bojan Pajtić.

Dušan Elezović i Bojan Pajtić Foto: Dragan Kadić

Iza kulisa njihove "podrske studentima" krije se licna zelja za povratkom na vlast, ali i brojni skandali, razuzdani noćni život i bizarne epizode o kojima šapuće Banat.

Mirno banatsko mesto Padej već dugo čuva tajne o kojima se govori tek u pola glasa.

Upravo u ovom mestu nalazi se velelepni dvorac Šulhof, u blizini Sente čiji je suvlasnik upravo Kovačević. Međutim, umesto kulturne baštine i istorije, zidovi ovog kaštela svedočili su pravim perverzijama pod maskama i žurkama daleko od očiju javnosti, gde su pravila i granice lepog ponašanja potpuno prestajali da postoje.

O tome svedoče i medijski natpisi iz 2021., nastali na osnovu svedocenja slučajnih očevidaca, koji su tokom jedne od bahanalija sreli Bojana Pajtića skrivenog ispod bizarne maske klovna.

Bojan Pajtić pod maskom klovna Foto: Printscreen

Kako su tada opisali - "konzumiralo se svašta".

Dramatična noć u aprilu 2026: Borba za život u strogoj tajnosti!

​Da situacija bude još mračnija, jedan od slicnih događaja početkom aprila ove godine umalo se završio kobno.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Bojan Pajtić je tokom jedne od spornih večeri dospeo u besvesno stanje, a sve zbog istovremenog konzumiranja kokaina i alkohola, nakon čega je nastala opšta panika među prisutnima.

U ranim jutarnjim satima, primljen je najpre u bolnicu u Senti, potom pod velom tajnosti hitno transportovan u Klinički centar u Novom Sadu. Od neviđene sramote i javnog debakla, spasao ga je stari DS kadar - prevejani politički, ali i zdravstveni operativci, koji su odmah stupili na scenu, angažovali sve svoje veze i zataškali ceo slučaj od medija i policije.

1/4 Vidi galeriju Bojan Pajtić Foto: Screenshot YT, Printskrin

Pored onih neposredno angazovanih na KC, kako naš izvor saopštava, sa svim detaljima slucaja detaljno je upoznat i Dušan Elezović, siva eminencija stare DS, ali i jedan od glavnih Pajtićevih operativaca u svim mešetarenjima oko lažne "studentske liste".

Lokacija kaštela Šulhof, nedaleko od Sente, otvorila je pitanja: da li se razvrat opasan po život odigrao upravo ovde, ili ipak na nekoj drugoj lokaciji? Odgovora za sada nema, kao što nema odgovora ni na pitanja koja je redakcija uputila Bojanu Pajtiću.