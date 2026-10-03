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Beogradska arena danas je centar političkih dešavanja, gde se održava veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija". Organizatori najavljuju bogat muzički i scenski program, a najviše pažnje privlači dolazak specijalnog gosta – predsednika Vlade Slovačke Roberta Fica.

Atmosferu je dodatno podgrejala jutarnja objava doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Instagramu, gde je uz poruku "Živela Srbija, baš ovako kako je Tramp pokazao" podelio utiske sa susreta sa predsednikom SAD Donaldom Trampom na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

Iako blokaderi na sve načine pokušavaju da prevare građane, tvrdeći da su Vučiću svi okrenuli leđa i da se u Njujorku nije sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, fotografija koja objavljena na profilu Tamare Vučić demantovala je laži.

"Neke fotografije vredi sačekati i deset dana. Prepoznatljiva poza za fotografisanje predsednika Trampa, ali ono što fotografija ne može da prenese jesu njegove šale koje su izmamile ove osmehe. Sa prijema predsednika Sjedinjenih Američkih Država, na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku," navodi se u objavi.

Za današnju manifestaciju u Beogradskoj areni organizatori su pripremili bogat program i muzičke nastupe, a kao specijalni gost najavljen je predsednik Vlade Slovačke Robert Fico. Više o tome pročitajte OVDE.