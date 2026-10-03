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Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić govorila je u sinoćnoj debati na Novoj S o ogromnim ulaganjima iz inostranstva kako bi se stvorila percepcija da su srpske vlasti korumpirane.

- Ono što smo čuli je indeks percepcije korupcije. Dakle ne faktičke korupcije koja je dokazana, pokazana i, i na svaki način ima neki proverljiv indikator. To je indeks percepcije korupcije! Dakle, u tu percepciju korupcije su uložene milijarde, milijarde, uključujući i kroz ovaj medij ovde i ovu televiziju - naglasila je ona.

Ana Brnabić je dodala da je ogroman novac uložen u poslednjih 12 godina u stvaranje percepcije užasne, monstruozne Srbije.

- I nas koji smo korumpirani, ubice, ovakvi, onakvi. Verujte da ste toliki novac uložili u to da smo krokodili, verovatno bismo već bili u zoološkom vrtu. Dakle, vi ste svoj posao uradili odlično - rekla je ona.

U opisu snimka, koji je objavila na svom Instagram nalogu, naglasila je da su blokaderi i oni koji su im davali novac potcenili građane Srbije, i da ih ne mogu prevariti.