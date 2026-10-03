DOKLE ĆE VIŠE LAGATI NAROD? Iza blokaderskog pokreta stoje izanđali DOS-ovski kandidati
Svakog jutra takozvani "nezavisni" požarevački blokaderi otključavaju prostorije lokalnog odbora Demokratske stranke!
Iz ove neprijavljene jazbine operacijama diriguje Zlatko Miladinović, predsednik GrO Demokratske stranke u Požarevcu. Dok uz espreso deli političke instrukcije, Miladinović iz senke precizno usmerava pravce požarevačkog blokaderskog pokreta, dok sve akcije neprikosnoveno predvodi Anka Gogić Mitić, 67-godišnja "omladinka-veteranka"!
Dok mlađi pioni žutog kadra i ne shvataju u kakvo su se anti-srpsko kolo uhvatili, premazana aktivistkinja Anka već uveliko kuca na vrata građana, sprovodeći agresivnu kampanju i oživljavajući mračne uspomene na dosovsko političko lešinarenje.
Tako građani Požarevca prisustvuju do sada neviđenoj komediji: gledaju navodnu "bunu mladih" koju u debeloj ladovini osmišljavaju prevejani stranački veterani, dok po ulicama gazi i agituje veteransko-stranačka pešadija!
No, za blokaderski pokret ovo nije ništa novo. Dobro je poznato da su za njegovo opstajanje neophodni ključevi od stranačkih prostorija pokojnih demokrata, tako željnih da opet zajašu državnim jaslama!