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Svakog jutra takozvani "nezavisni" požarevački blokaderi otključavaju prostorije lokalnog odbora Demokratske stranke!

Iz ove neprijavljene jazbine operacijama diriguje Zlatko Miladinović, predsednik GrO Demokratske stranke u Požarevcu. Dok uz espreso deli političke instrukcije, Miladinović iz senke precizno usmerava pravce požarevačkog blokaderskog pokreta, dok sve akcije neprikosnoveno predvodi Anka Gogić Mitić, 67-godišnja "omladinka-veteranka"!

Zlatko Miladinović Foto: Ustupljene fotografije

Dok mlađi pioni žutog kadra i ne shvataju u kakvo su se anti-srpsko kolo uhvatili, premazana aktivistkinja Anka već uveliko kuca na vrata građana, sprovodeći agresivnu kampanju i oživljavajući mračne uspomene na dosovsko političko lešinarenje.

Tako građani Požarevca prisustvuju do sada neviđenoj komediji: gledaju navodnu "bunu mladih" koju u debeloj ladovini osmišljavaju prevejani stranački veterani, dok po ulicama gazi i agituje veteransko-stranačka pešadija!

Anka Gogić Mitić Foto: Ustupljene fotografije