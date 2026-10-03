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Svakog jutra takozvani "nezavisni" požarevački blokaderi otključavaju prostorije lokalnog odbora Demokratske stranke!

Iz ove neprijavljene jazbine operacijama diriguje Zlatko Miladinović, predsednik GrO Demokratske stranke u Požarevcu. Dok uz espreso deli političke instrukcije, Miladinović iz senke precizno usmerava pravce požarevačkog blokaderskog pokreta, dok sve akcije neprikosnoveno predvodi Anka Gogić Mitić, 67-godišnja "omladinka-veteranka"!

Zlatko Miladinović i Anka Gogić Mitić
Zlatko Miladinović Foto: Ustupljene fotografije

Dok mlađi pioni žutog kadra i ne shvataju u kakvo su se anti-srpsko kolo uhvatili, premazana aktivistkinja Anka već uveliko kuca na vrata građana, sprovodeći agresivnu kampanju i oživljavajući mračne uspomene na dosovsko političko lešinarenje.

Tako građani Požarevca prisustvuju do sada neviđenoj komediji: gledaju navodnu "bunu mladih" koju u debeloj ladovini osmišljavaju prevejani stranački veterani, dok po ulicama gazi i agituje veteransko-stranačka pešadija!

Zlatko Miladinović i Anka Gogić Mitić
Anka Gogić Mitić Foto: Ustupljene fotografije

No, za blokaderski pokret ovo nije ništa novo. Dobro je poznato da su za njegovo opstajanje neophodni ključevi od stranačkih prostorija pokojnih demokrata, tako željnih da opet zajašu državnim jaslama!

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