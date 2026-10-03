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Ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, nalazi se na Festivalu duvan čvaraka u Valjevu, gde razgovara sa građanima i pomaže u pravljenju ovog omiljenog srpskog delikatesa.

- Posle moram u Arenu, biće veselo. Očekujemo ne manje od 60-70 hiljada ljudi, da za razliku od onih koji su nam rušili zemlju pokažemo slogu i jedinstvo, da našoj deci ostavimo nešto bolje nego što je bilo. Dođite u što većem broju, predstavićemo našu listu i program - kaže Mali.

Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Siniša Mali je zatim govorio o debati:

- Videli ste na N1, niko se od kandidata Studentske liste nije pojavio. Ništa što oni žele da urade nije u interesu građana Srbije. Šoškić bi smanjio plate i omogućio krah dinara. To je njihova ekonomska politika i naravno da o tome ne žele da pričaju. Ništa nije zagarantovano, izbori i država nisu igračka. Ko su ti ljudi? Građani ništa ne znaju, pamet u glavu!

- Sabiramo se danas da pružimo podršku Aleksandru Vučiću. Mi puteve ne blokiramo, mi puteve gradimo. Borimo se za bolju budućnost. Svi iz Valjeva za Beograd, da pružimo podršku - poručio je Mali za Informer TV.

(Kurir.rs)

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