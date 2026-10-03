POGLEDAJTE POSLEDNJE PRIPREME ZA VELIKI SKUP UJEDINJENE SRBIJE: Arena spremna za spektakl, koncerte velikih zvezda i dolazak Roberta Fica
- Veliki skup liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' održava se danas u Beogradskoj areni, uz muzički program i sadržaj za najmlađe
- Najavljen je dolazak Roberta Fica, a Aleksandar Vučić će predstaviti programske stavove, plan i viziju liste
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni. Prema najavama organizatora, građane očekuje bogat program: muzički nastupi velikih domaćih zvezda, program za najmlađe, kao i posebno iznenađenje koje je već privuklo veliku pažnju javnosti.
Aleksandar Vučić pre nekoliko dana najavio je i dolazak specijalnog gosta - Roberta Fica, uz poruku da će na skupu biti predstavljeni program, ideja i vizija "Ujedinjene Srbije".
Kapije Beogradske arene otvaraju se u 15.30 časova, nakon čega će građani moći da uđu u dvoranu i prate program. Publika će imati priliku da uživa u koncertima Vesne Zmijanac, Ace Lukasa i Mire Škorić.
U nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
Ekipa Informer televizije zabeležila je kadrove na kojima se jasno može videti da je sve spremno za veliki spektakl. Ispred Beogradske arene sve je u znaku Srbije: srpske zastave vijore se uz crvene, plave i bele balone, koji dodatno upotpunjuju atmosferu pred veliki skup Ujedinjene Srbije.
Kako da dođete do Arene?
Beogradska arena nalazi se na Novom Beogradu, a do nje se može stići različitim linijama gradskog prevoza.
Najbliže je stajalište "Beogradska Arena", do kog saobraća autobuska linija 74, dok su na nekoliko minuta pešačenja i stajališta na kojima staju linije 17, 18, 68, 75, 88, 94, kao i pojedine prigradske linije.
U blizini Arene nalaze se i stajališta "Beogradska Arena / Španskih boraca" i "Beogradska Arena / Antifašističke borbe", do kojih saobraćaju, između ostalih, linije 18, 74, 88 i 601.
Do Arene se može stići i železnicom. Najbliža železnička stanica je Novi Beograd, udaljena nekoliko minuta pešačenja, a u blizini staju i vozovi BG voza i Srbijavoza.