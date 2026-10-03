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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni. Prema najavama organizatora, građane očekuje bogat program: muzički nastupi velikih domaćih zvezda, program za najmlađe, kao i posebno iznenađenje koje je već privuklo veliku pažnju javnosti.

Aleksandar Vučić pre nekoliko dana najavio je i dolazak specijalnog gosta - Roberta Fica, uz poruku da će na skupu biti predstavljeni program, ideja i vizija "Ujedinjene Srbije".

Kapije Beogradske arene otvaraju se u 15.30 časova, nakon čega će građani moći da uđu u dvoranu i prate program. Publika će imati priliku da uživa u koncertima Vesne Zmijanac, Ace Lukasa i Mire Škorić.

U nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Ekipa Informer televizije zabeležila je kadrove na kojima se jasno može videti da je sve spremno za veliki spektakl. Ispred Beogradske arene sve je u znaku Srbije: srpske zastave vijore se uz crvene, plave i bele balone, koji dodatno upotpunjuju atmosferu pred veliki skup Ujedinjene Srbije.

1/5 Vidi galeriju Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Screenshot

Kako da dođete do Arene?

Beogradska arena nalazi se na Novom Beogradu, a do nje se može stići različitim linijama gradskog prevoza.

Najbliže je stajalište "Beogradska Arena", do kog saobraća autobuska linija 74, dok su na nekoliko minuta pešačenja i stajališta na kojima staju linije 17, 18, 68, 75, 88, 94, kao i pojedine prigradske linije.

U blizini Arene nalaze se i stajališta "Beogradska Arena / Španskih boraca" i "Beogradska Arena / Antifašističke borbe", do kojih saobraćaju, između ostalih, linije 18, 74, 88 i 601.