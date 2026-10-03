BEZ PLANA I PROGRAMA, SAMO ŽURKA! A ZA DALJE - POJMA NEMAJU... Profesor i blokaderski aktivista odgovorio na pitanje šta će biti 26. oktobra (VIDEO)
- Dušan Spasojević je u podkastu 'Agelast' rekao da nakon izbora nema jasnog plana, već bi usledila samo kratka 'žurka'.
- Naveo je da bi ubrzo zatim došli ekonomski problemi i pitanja identiteta, oko kojih unutar blokadera nema konsenzusa.
- Istakao je i da bi svaka buduća vlast morala da odgovori na pitanja odnosa Srbije prema Kosovu i Metohiji i Evropskoj uniji.
Profesor FPN i blokaderski aktivista Dušan Spasojević govorio je u podkastu "Agelast" o planu nakon izbora, te tako nehotice otkrio da plana - nema!
- Moji studenti bi sada rekli: žurka jedno deset dana - rekao je Spasojević.
On je naveo da bi već nekoliko dana kasnije na naplatu počele da dolaze različite obaveze i problemi, među kojima bi jedan od najvažnijih bio ekonomski.
- Ali pre svega će biti zanimljivo kako bi se buduća studentska vlada borila sa pitanjima identiteta, koja su nam veoma važna, a koja oni izbegavaju jer unutar sebe nemaju konsenzus - rekao je Spasojević.
Spasojević je ocenio da će, bez obzira na to koja vlada dođe na vlast, morati da budu ponuđeni odgovori na važna pitanja koja se tiču odnosa Srbije prema Kosovu i Metohiji i Evropskoj uniji.
- Ta pitanja će biti velika i vidljiva, naročito ako budu tu akteri koji budu videli korist od toga - rekao je on.
Prema njegovim rečima, možda trenutno nema aktera koji bi ta pitanja posebno potencirao, ali će blokaderi, ako dođu na vlast, svakako morati da odgovore na njih i da se sa njima suoči.