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Profesor FPN i blokaderski aktivista Dušan Spasojević govorio je u podkastu "Agelast" o planu nakon izbora, te tako nehotice otkrio da plana - nema!

- Moji studenti bi sada rekli: žurka jedno deset dana - rekao je Spasojević.

On je naveo da bi već nekoliko dana kasnije na naplatu počele da dolaze različite obaveze i problemi, među kojima bi jedan od najvažnijih bio ekonomski.

- Ali pre svega će biti zanimljivo kako bi se buduća studentska vlada borila sa pitanjima identiteta, koja su nam veoma važna, a koja oni izbegavaju jer unutar sebe nemaju konsenzus - rekao je Spasojević.

Spasojević je ocenio da će, bez obzira na to koja vlada dođe na vlast, morati da budu ponuđeni odgovori na važna pitanja koja se tiču odnosa Srbije prema Kosovu i Metohiji i Evropskoj uniji.

- Ta pitanja će biti velika i vidljiva, naročito ako budu tu akteri koji budu videli korist od toga - rekao je on.