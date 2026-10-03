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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra u Beogradskoj areni.

Pred početak skupa oglasio se i Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", koji je pozvao građane da dođu na veličanstveni skup.

- Evo me u Areni nekoliko sati pred početak skupa "Ujedinjene Srbije". "Ne pitaj me imam miting" - rekao je Vučić, i pokazao znak na kom to piše.

Dodao je da će danas da govori o onome što je važno za Srbiju, što je njena budućnost.

- Biće mnogo divnih ljudi. Beskrajno sam im zahvalan za svaku vrstu podrške. I kad neki kažu mešanje unutrašnje stvari naše zemlje, ono što je rekao Putin ili to što dolazi Fico, ne, oni nisu tražili od naše zemlje ništa. Ni Kosovo i Metohiju, niti bilo šta drugo. A one naše protivnike podržavaju baš oni koji traže i našu teritoriju, koji traže da budemo deo vojnih blokova, a mi hoćemo da budemo vojno neutralni i slobodni. Zato hvala svim našim prijateljima, i dobrodošli ste danas u Arenu. Vidimo se nešto pre 18 sati.

Podsećamo, građane danas u Areni očekuje bogat program, brojni muzički nastupi i posebno iznenađenje koje je već privuklo veliku pažnju javnosti.

Aleksandar Vučić ranije je najavio i dolazak specijalnog gosta, predsednika slovačke vlade Roberta Fica, uz poruku da će na skupu biti predstavljeni program, ideja i vizija "Ujedinjene Srbije".

Kapije Beogradske arene otvaraju se u 15.30 časova, nakon čega će građani moći da uđu u dvoranu i prate program. Kako je najavljeno, publiku očekuju nastupi velikih imena domaće muzičke scene, među kojima su Vesna Zmijanac, Aca Lukas i Mira Škorić.

Kako do Arene?

Beogradska arena nalazi se na Novom Beogradu, a do nje se može stići različitim linijama gradskog prevoza.

Najbliže je stajalište "Beogradska Arena", do kog saobraća autobuska linija 74, dok su na nekoliko minuta pešačenja i stajališta na kojima staju linije 17, 18, 68, 75, 88, 94, kao i pojedine prigradske linije.

Foto: Kurir, Stefan Stojanović MONDO, Beoinfo, Uros Arsic / Mondo

U blizini Arene nalaze se i stajališta "Beogradska Arena / Španskih boraca" i "Beogradska Arena / Antifašističke borbe", do kojih saobraćaju, između ostalih, linije 18, 74, 88 i 601.

Do Arene se može stići i železnicom. Najbliža železnička stanica je Novi Beograd, udaljena nekoliko minuta pešačenja, a u blizini staju i vozovi BG voza i Srbijavoza.