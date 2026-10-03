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Lider naprednjaka Miloš Vučević u video koji je objavio na Instagramu raskrinkao je još jednu blokadersku laž kako je “vozač kamiona pokazao srednji prst Aleksandru Vučiću" i poručio građanima da veruju u ljude koji imaju konkretne rezultate.

- Pogledajte fotografiju iza mene, izvesni muškarac, navodno pokazuje srednji prst iz kabine kamiona Vučiću. I to deluje strašno. Hajde da zajedno pogledamo šta se zaista desilo tom prilikom. I ovo je još jedan primer o lažima i obmanama kojima se blokaderi služe na društvenim mrežama. Ne verujte u sve što vidite na društvenim mrežama. Pre svega, ne verujete u blokaderske obmane, verujete u ljude koji imaju konkretne rezultate. I baš zbog toga, zbog stvarnog života, građana Srbije, 25. oktobra će pobediti lista "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija"!

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