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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagovao je na navode Miloša Medenice koji ga je optužio da je od Aleksandra Vučića i Branislava Gugija Savića dobio šest stanova u izgradnji i novi automobil marke "audi" kako bi podržavao "Ujedinjenu Srbija".

- Slobodna Crna Goro i vi u "ZIKS-u". Juče me nada blokaderske liste Miloš Medenica, zvani Medeni, prozvao kako sam od Gugija Savića i od Aleksandra Vučića dobio šest stanova u izgradnji i novi Audi, ne bih li podržavao "Ujedinjenu Srbiju" i zastupao ideje koje sve vreme zastupam i od kojih ne odustajem ni za centimetar. Mnogi ne žele da polemišu sa Milošem Medenicom, ali ja nikome nisam dužan ostao, pa neću ni njemu - rekao je Milan Knežević i dodao:

- Mikeli, neka ujutro ubace malo meda u taj kokain koji ti daju da bi mogao da čitaš ono što ti pišu kavčani. I neka te izvedu malo iz špajza i podruma na svež vazduh da osetiš sunce, da osetiš vetar, jer vidi se da nisi gledao beloga dana duže od šest meseci. Treba da znaš nešto, sunce moje. Milan Knežević je sve platio u svom životu. I davao je i poklanjao ljudima za razliku od tvoje familije nikome ništa nije oteo, ni kroz sudske presude, ni kroz bilo kakav vid zloupotrebe službenog položaja.

A ako te kad ovi Kavčani i Albin Kurte puste sa Kosova da dođeš u Crnu Goru, pozivam te da budeš moj gost u Zeti, a da onda zajedno odemo da mi pokažeš tih šest stanova koje mi je dao Gugi Savić i koje mi je dao Aleksandar Vučić i sve ću da ih poklonim tebi i tvojoj familiji, tvojoj majci, a ti ostavi jedan za Iliju Srdanovića - rekao je Knežević

On je jašući kobilu na šaljiv način poručio Medenici da je to "jedini audi koji je dobio".

- A jedini audi koji sam ja dobio od Gugija Savića i koji vozim je ova kobila Mara koju ti ipak ne mogu dati, jer je mnogo bolja i plemenitija od mnogih ljudi koje sam sreo u životu .

Tako da ljubim te puno i pozdravi mi našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju.I da znaš da si mi donekle simpatičan i da te donekle žalim, jer oboje znamo da ovi koji te drže, neće te pustiti nikad da živ izađeš iz tog podruma u kome si utamničen. Puno poljubaca i daj Bože da se brzo vidimo, od mene i moje Mare, to jest audija sa jednom konjskom snagom.