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Izgleda da su agresija, ulični pritisci i incidenti postali jedini preostali "program" sa kojim opozicija izlazi pred građane u ovoj kampanji. Dok se politička borba izmestila iz parlamenta i sa političkih tribina na ulice, postavlja se ključno pitanje: da li opozicioni akteri ovakvom strategijom gube i ono malo umerenih birača koji traže stabilnost i rešenja, a ne haos?

O tome gde je granica između legitimnog protesta i političkog autogola diskutovali su gosti vikend izdanja emisije "Puls Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović, Marina Raguš, potpredsednica Narodne skupštine i Borko Kašanski, izvršni direktor vesti u Kuriru.

Agresija im se obila o glavu

Raguš je spomenula retoriku tzv. studentske liste gde nemaju odgovore za spoljna pitanja Srbije, dok bi unutrašnja pitanja rešavali na radikalne načine.

- Videli smo pedaliranje po Srbiji. Tamo gde sam očekivala konkretan politički program javne politike, svako ko učestvuje planira da bude vlast, a kada je reč o tome, želimo da znamo šta će se desiti tog prvog dana posla. Od prvog na listi čujete da ga spoljna pitanja baš i ne interesuju i da se neće time baviti, dok unutrašnja pitanja mogu da se rešavaju.

1/19 Vidi galeriju Nasilje blokadera i napad na policiju u Beogradu Foto: Marko Karović, Kurir

Čuli smo kako će da rešavaju unutrašnja pitanja, u prvih 24 sata upada se u institucije, postavljaju se novi ljudi, a i mediji se demontiraju. Tako oni razmišljaju o vlasti. Mi smo to doživeli Petog oktobra, pa faktički imamo posla sa sukobljenim frakcijama nekadašnjeg DS. Njih dobro prepoznajemo do 2012. godine. Mislim da većinska Srbija želi da vidi normalnost jer kao da živimo u kolektivnoj ludnici protekle dve godine - započela je Raguš.

Kašanski je analizirao da li nas novi krug nasilja blokadera 25. i 26. oktobra, na šta je rekao da im se takvo nasilje obilo o sopstvenu glavu.

- Atmosfera se dosta promenila, a nasilje se vratilo kao bumerang oni koji su hteli nešto da postignu sa njime, pa su odlazili na tuđe adrese, prevrtali kontejnere po Beogradu, hteli su da spaljuju nečije prostorije, čak i ljude u njima, nasumično su napadali ljude, bez ikakvog reda i plana su. Taj cilj mi nije bio jasan, ali štagod da su hteli da postignu time, dobili su upravo suprotno.

Pogledajte sada njihove proteste, na te događaje dođe bukvalno 50 ljudi. Optimista sam da je narod shvatio i da 25. ili 26. oktobra ne mogu da izvedu veću masu na ulice. Naravno, ima krug esktremista koji su spremni na sve, ali njih nema puno. Mislim da bilo koji pristojan čovek, za koga god da je opredeljen, neće izaći na ulice sa Jovom Bakićem i Mihićem iz Novog Sada - rekao je Kašanski.

05:50 BORKO KIŠANSKI RAZORIO STRATEGIJU BLOKADERA: "Nasilje im se vratilo kao bumerang, sada im na proteste dolazi 50 ljudi" Izvor: Kurir televizija

Provokacije Srdanovića

Kašanski se dotakao provokacija od strane prvog na listi, Ilije Srdanovića, pa je gost Kurir televizije apelovao da poslušamo savet Vučića i da ne pristajemo na nasilje koje bi da sprovedu.

- Trenutni njihov pristup i provokacije Srdanovića u Novom Sadu su pokušaj da se izazove reakcija jer njima treba neki crni događaj i to mene plaši do 25. oktobra. Samo da ne izazovu svesno nešto i zato je mnogo bitan poziv Vučića da se sklanjamo i da ne pristajemo na tu vrstu igre - ističe Kašanski.

Iz njihovog bloka su rekli da nisu medijski pripremljeni za debate i da ih zato odbijaju. Međutim, Raguš govori da ukoliko se na listi nalaze kredibilni ljudi i ako ste stručni u svojoj oblasti da vam posebna priprema nije potrebna.

- Nemaju programe, niti politike. Ne morate da budete pripremljeni ako znate i ako ste stručni u svojoj oblasti. Pritom, oni dve trećine Srbije nazivaju nepismenima, krezubim, nedostojnim i slično. Tu nema medijske pripreme koja bi trebalo da upakuje politički program niti da iznese argumentovane kritike za rad vlasti.

Ja sam u dve debate očekivala da čujem šta vlast ne radi kako treba. Međutim, u jednoj debati je ostala prazna stolica, a u drugoj smo čuli da su njihovih 250 ljudi mačke u džaku, a da su pravi ljudi iza, koji čekaju da preuzmu poluge moći i da postanu vlast u Srbiji. Neverovatno je kako ne znaju ništa o politici, niti šta znači pojam države, pokušavaju da brane nebranjivo. Kako da shvatimo to što su pre par dana rekli da neće uvoditi sankcije Rusiji, a od prvog na listi smo čuli da Srbi sa Kosova i Metohije su Srbi koji žive van matice Srbije. Prvenstveno, meta je bio Aleksandar Vučić i SNS, a već neko vreme vidimo da su im protivnici svi neistomišljenici - rekla je Raguš u studiju Kurir televizije.

Spoljna politika Srbije

Spoljnopolitičke odluke u Srbiji nikada nisu bile lake, samim tim, bilo je teško ne uvesti sankcije Rusiji, ali je Vučić vešto pozicinirao Srbiju tokom kriza koje su zahvatile Evropu, ali i svet, pa je Kašanski podsetio na maestralnu spoljnu politiku doskorašnjeg predsednika Srbije.

- Za mene, najveća vrednost Vučića kao političara jeste to što je on bio spreman da donese teške odluke. Vučić je uspeo nemoguće, podržali su ga Putin i Tramp, ali i Si Đinping, dok se Vučić video sa Ursulom fon der Lajen u Njujorku. Sa druge strane, njihova antipolitika je na neki način kao da rade za Vučića. Mislio sam da će protivkandidat da bude Đokić, on je zaista politička karikatura, ali su našli Srdanovića koji je stepen dalje od toga - rekao je Kašanski.

Foto: Kurir Televizija

Raguš je rekla da se mržnja blokadera uvukla u porodice kroz socijalne mreže, pa je za Kurir iznela zaključak njegov putovanja po Srbiji.

- To što kažu da neće uvesti sankcije Rusiji, znamo da lažu, ali ako im to skuplja poene, onda u redu. Odmah nakon te njihove izjave usledica je reakcija predsednika Rusije Vladimira Putina. Zbog antisocijalnih mreža, nama se ta netrpeljivost, mržnja i nenormalnost uvukla u kuće kroz ključaonice i podelila nas. Retko kada čujem ljude da normalno razgovaraju jer se ne slušamo na prvom mestu. Moje iskustvo kroz putovanje po Srbiji, dakle, kada ste sami sa ljudima koji žive tamo, to je prelepo iskustvo, to su divni i pristojni ljudi sa jasnim stavom. Ponude nas kafom, stanu, pitanju, svemirsku su godinu dalje od nasilja. Ja nemam obezbeđenje, pešak sam, neretko u gradskom prevozu, živim normalnim životom.

Neko je svesno radio da dehumanizuje, uništi autoritete, baci na noge institucije. Mi smo bili zatečeni situacijom, pa nam na početku možda nismo donosili najbolje odgovore. Kada smo razumeli i racionalizovali šta se dešava, to je postala jako teška borba, jer to više nije politička arena, nego bojno polje. Jako je teško napraviti koridor normalnosti i da se razume da je to jedini put. Vaš oponent jasno govori da želi da vas jaše, poliva katranom, a iz FDU su potpisali onako sramni video klip - zaključila je Raguš.

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