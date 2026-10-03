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Tokom protesta održanog 1. oktobra na Trgu "Skenderbeg" u Prištini došlo je do koškanja i fizičkog sukoba među pojedinim "veteranima" terorističke OVK.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se i predsednik "Organizacije ratnih veterana OVK" Hisni Gucati, dok pojedine stranice tvrde da je u incident bio uključen i bivši komandant terorista poznat kao Mala.

Identitet drugog učesnika na snimku zasad nije nezavisno potvrđen u medijskim izvorima.

Mediji koji su pratili događaj navode da je Gucati intervenisao tokom tenzija i pokušao da spreči dalje zaoštravanje.

On je kasnije izjavio da je došlo do nesporazuma i guranja zbog mesta među okupljenima, negirajući postojanje podela među teroristima. U jednom momentu se vidi i udarac pesnicom, posle čega nastaje metež...

Protest je održan zbog presude Specijalizovanih veća vođama terorista OVK.