HAOS NA PROTESTU "VETERANA" TERORISTIČKE OVK: Makljali se pred kamerama, sevale pesnice! Pogledajte snimak meteža u Prištini (VIDEO)
Tokom protesta održanog 1. oktobra na Trgu "Skenderbeg" u Prištini došlo je do koškanja i fizičkog sukoba među pojedinim "veteranima" terorističke OVK.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se i predsednik "Organizacije ratnih veterana OVK" Hisni Gucati, dok pojedine stranice tvrde da je u incident bio uključen i bivši komandant terorista poznat kao Mala.
Identitet drugog učesnika na snimku zasad nije nezavisno potvrđen u medijskim izvorima.
Mediji koji su pratili događaj navode da je Gucati intervenisao tokom tenzija i pokušao da spreči dalje zaoštravanje.
On je kasnije izjavio da je došlo do nesporazuma i guranja zbog mesta među okupljenima, negirajući postojanje podela među teroristima. U jednom momentu se vidi i udarac pesnicom, posle čega nastaje metež...
Protest je održan zbog presude Specijalizovanih veća vođama terorista OVK.
(Kurir.rs/Telegraf)