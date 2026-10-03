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Blokaderska studentska lista večeras organizuje skup u Novom Pazaru, gde će, kako je najavljeno, predstaviti kandidate iz Sandžaka

Činjenica da je najavljeno da će skup biti u Sandžaku, a ne u Raškoj oblasti, kako se taj deo Srbije zvanično naziva, još jednom pokazuje da blokaderi ne poštuju granice sopstvene zemlje.

Postavlja se i pitanje šta bi ostalo od ove zemlje kada bi došli na vlast.

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