Blokaderska studentska lista večeras organizuje skup u Novom Pazaru, gde će, kako je najavljeno, predstaviti kandidate iz Sandžaka .

Činjenica da je najavljeno da će skup biti u Sandžaku, a ne u Raškoj oblasti, kako se taj deo Srbije zvanično naziva, još jednom pokazuje da blokaderi ne poštuju granice sopstvene zemlje.