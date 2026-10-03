Slušaj vest

„Užička sela po šesti put. Počelo je u Kremnima a danas ovde u Ribaševini, ljudi se sreću i susreću onako kako to priliči tradicionalnoj manifestaciji „Miholjskih susreta sela Srbije“ - izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu, otvarajući manifestaciju i dodao: „Sela užičkog kraja ali i sva sela Srbije su na prekretnici. Ovo je bitka za njihov opstanak ali i novi početak. Tu je i naseljavanje praznih seoskih kuća mladim porodičnim ljudima, obnavljanje domova kulture, osnaživanje zadrugarstva, zatim pokretanje privrednih aktivnosti. Tu su i minibusevi za prevoz seoskog stanovništva ali i osnivanje i opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Naravno nezaobilazni i primarni su lokalni putevi, vodosnabdevanje, zdravstvena zaštita… Za sve to nam je potrebno puno jedinstvo, istrajnost ali i očita spremnost državne blagajne da to sve isprati.“

Foto: Milan Ilić

Ribaševina je danas predstavila i svoju istoriju i ljude koji su je obeležili - od Mihaila Milovanovića, prvog akademskog slikara užičkog kraja, do zavičajnog pesnika Pauna Petronijevića, u čiju čast se održava književna manifestacija „Odzivi Paunu“. U okviru ovogodišnjeg programa otkrivena je i spomen-bista ovom pesniku.

Foto: Milan Ilić

Užice ima 23 sela, a ova manifestacija je okupila žitelje velikog broja njih da pokažu šta imaju i šta znaju, kroz sportska takmičenja, pesmu i igre, stare zanate, rukotovorine, kao i ono što su stvarali najmlađi - njihove literarne i likovne radove. Sportska nadmetanja u malom fudbalu, stonom tenisu, šahu, skoku u dalj iz mesta, nadvlačenju konopca i bacanju kamena s ramena danas su se odigrala na

igralištu uređenom posle više decenija, povodom današnje manifestacije. Prvi put su organizovane i dečije sportske igre za najmlađe, do 12 godina, u disciplinama kao što su između dve vatre, pikado, štafetna trka u džakovima i igre preciznosti.

Foto: Milan Ilić

Posetioci su mogli da vide proizvode od pruća, grnčariju iz Zlakuse, drvene predmete, sadni materijal i pčelarske proizvode, a organizovan je i humanitarni štand za pomoć sugrađanki Jani.

Foto: Milan Ilić

„Ovakvi događaji su mnogo važni za život sela, prilika da se druže i razmene znanja i umeća. Ribaševina je selo specifično po mladom stanovništvu. Imamo osnovnu školu, a nezaposlenih gotovo da nema. Porodice se bave uglavnom voćarstvom, a ima i

fabrika i hladnjača u blizini“, rekao nam je Dragovan Kljajić, predsednik mesne zajednice Ribaševina i dodaje da užička sela već znaju - sledeće godine manifestacija će se održati u nekom drugom selu i ovo je prilika da pokažu kakvi su domaćini.