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Član Predsedništva Srpske napredne stranke i predsednik Gradskog odbora SNS u NišuDragoslav Pavlović biće večeras u beogradskoj Areni na skupu podrške listi 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' i pozvao je građane Niša i juga Srbije da 25. oktobra podrže tu listu.

Pavlović: Jug je uz Aleksandra Vučića, vidimo se u Areni Foto: SNS Niš

'Na ovim izborima ne biramo samo između lista, biramo pravac. Sa jedne strane su rad, mir i rezultati koji se vide, sa druge blokade i stalno zaustavljanje normalnog života. Jug zna šta znači kada grad i država rade zajedno. Kad Niš i država rade zajedno, dobijemo porodilište posle decenija čekanja, novi Naučno-tehnološki park i dom za 400 studenata', poručio je Pavlović.

On kaže da u Nišu svakog dana razgovara sa ljudima na štandovima i da je poruka koju čuje jasna.

'Ljudi su umorni od svađe. To čujem na svakom štandu. Građani od mene očekuju rešenja, ne svađe. Zato idemo u Arenu da čujemo plan za naredne godine, a ne da delimo Srbiju na tabore', rekao je Pavlović.

'Jedinstvo Srbije se ne gradi iz jednog centra. Jug nije periferija, Niš je regionalni centar Balkana, i to ćemo mi iz Niša ponavljati svakog dana. Jug je uz Aleksandra Vučića snažnije nego ikad. Vidimo se u Areni', naglasio je Pavlović.

Kurir.rs

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