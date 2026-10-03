"JUG JE UZ ALEKSANDRA VUČIĆA SNAŽNIJE NEGO IKAD" Pavlović poručio da će večeras biti na skupu u Areni i pozvao Nišlije da podrže listu (FOTO)
- Dragoslav Pavlović najavio je da će večeras biti u beogradskoj Areni na skupu podrške listi 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' i pozvao građane Niša i juga Srbije da je podrže 25. oktobra.
- Pavlović poručuje da su na izborima važni rad, mir i rezultati, a ne blokade i svađe, uz ocenu da građani očekuju rešenja.
- Istakao je i da je saradnja Niša i države donela porodilište, Naučno-tehnološki park i dom za 400 studenata, te da je jug uz Vučića snažnije nego ikad.
Član Predsedništva Srpske napredne stranke i predsednik Gradskog odbora SNS u NišuDragoslav Pavlović biće večeras u beogradskoj Areni na skupu podrške listi 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' i pozvao je građane Niša i juga Srbije da 25. oktobra podrže tu listu.
'Na ovim izborima ne biramo samo između lista, biramo pravac. Sa jedne strane su rad, mir i rezultati koji se vide, sa druge blokade i stalno zaustavljanje normalnog života. Jug zna šta znači kada grad i država rade zajedno. Kad Niš i država rade zajedno, dobijemo porodilište posle decenija čekanja, novi Naučno-tehnološki park i dom za 400 studenata', poručio je Pavlović.
On kaže da u Nišu svakog dana razgovara sa ljudima na štandovima i da je poruka koju čuje jasna.
'Ljudi su umorni od svađe. To čujem na svakom štandu. Građani od mene očekuju rešenja, ne svađe. Zato idemo u Arenu da čujemo plan za naredne godine, a ne da delimo Srbiju na tabore', rekao je Pavlović.
'Jedinstvo Srbije se ne gradi iz jednog centra. Jug nije periferija, Niš je regionalni centar Balkana, i to ćemo mi iz Niša ponavljati svakog dana. Jug je uz Aleksandra Vučića snažnije nego ikad. Vidimo se u Areni', naglasio je Pavlović.
Kurir.rs