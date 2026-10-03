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Treća na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić još jednom je ukazala na svu ispraznost "programa" Studentske liste.

Naime, predsednica Skupštine i v.d. predsednika Republike Srbije odgovorila je na tvit blokaderskog naloga Fakulteta organizacionih nauka (FOK) koji je pratioce upitao koja im je omiljena tačka studentskog plana

- Meni ta da nijednom rečju ne pominjete penzije. Time ste sve rekli penzionerima, što je dosta čudno jer su vam na "Studentskoj" listi uglavnom penzioneri - napisala je Ana Brnabić, a zatim upitala stranačkog kolegu Milenka Jovanova koja je njemu omiljena "studentska" tačka:

- Tebi Milenko Jovanov? Koja ti je omiljena tačka njihovog programa u 11 tačaka na jednom flajeru?

Podsećamo, Studentska lista predstavila je svoj "program" od 11 tačaka na flajerima, sa opštim obećanjima koja bez detaljne razrade ostaju samo puste želje.

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Milan Knežević o Iliji Srdanoviću: Flajer za roštilj umesto programa Izvor: TV Prva

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