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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali posetio je Čvarkijadu u Valjevu, gde je, osim što je isprobao čvarke, zasukao rukave i okušao se u njihovoj prodaji. Mali je tom prilikom naveo da je za sat vremena prodao oko 15 kilograma čvaraka

- Pre nekoliko nedelja sam bio u poseti pravom majstoru za čvarke Marku Stojiću u selu Popučke, i tad sam mu obećao da ću doći na Čvarkijadu u Valjevu! Danas to obećanje, sa velikim zadovoljstvom, ispunjavam!

- Ne samo da sam morao da isprobam čvarke, nego sam i stao na štand i malo pomogao u prodaji! Za sat vremena sam prodao oko 15kg čvaraka, a gazda Marko mi je na kraju dao i napojnicu.

- Ponosan sam kad vidim koliko imamo dobrih domaćina i kvalitetnih manifestacija u Srbiji, koje slave našu hranu, tradiciju, kulturu. Važno je da ovakvi događaji opstaju jer se, za početak, dobro jede, ali šalu na stranu, i jer pokazuju koliko je Srbija velika! - naveo je Mali i dodao:

- P.S A ja najzad mogu da kažem da imam svoj porok – duvan čvarke.