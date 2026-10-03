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Kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić, poručio je da će predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije.

1/12 Vidi galeriju Pripreme za veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Kurir

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Arene, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.

Gosti u studiju Kurir televizije:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, njuz direktor Kurira

Miroslav Čučković, funkcioner SNS

Zoran Anđelković, funkcioner SNS

Dejan Miletić, analitičar

Bojan Bilbija, novinar Politike

Sa terena će se uključivati Sara Butačević, Anđela Vujanović i Luka Šindik.

Foto: Kurir

Uživo iz Beogradske arene - Pogledajte u videu kako izgleda veličanstveni skup ujedinjene Srbije!

04:48 POGLEDAJTE VELIČANSTVENE PRIZORE SA SKUPA "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA"! Prisutno preko 70.000 građana Izvor: Kurir televizija

"Vučić ima podršku Trampa, Putina i Fica"

Novinar "Politike" Bojan Bilbija govorio je o porukama koje su, kako je naveo, stigle uoči obraćanja slovačkog premijera Roberta Fica, ali i o podršci koju su Aleksandru Vučiću iskazali Vladimir Putin i Donald Tramp.

Bilbija se najpre osvrnuo na činjenicu da Fico nije doputovao u Srbiju, podsećajući na atentat koji je slovački premijer preživeo prošle godine i njegovo zdravstveno stanje nakon napada.

"Robert Fico je izrešetan sa tri metka u stomak. I to od strane jednog ludaka, koji ideološki može da se svrsta u ideologiju ovih današnjih blokadera kod nas. To su ljudi koji su zadojeni tom medijskom mržnjom i koji su spremni, kada se dobro nagledaju i naslušaju tih trovačnica, tih programa, da potegnu oružje i da upucaju čoveka", rekao je Bilbija.

On je istakao da se Fico, prema njegovim rečima, do poslednjeg trenutka pripremao za dolazak, kao i da je njegov govor bio napisan.

Foto: Kurir Televizija

"Hvala premijeru Ficu što je uopšte želeo da dođe, što je do zadnjeg časa zapravo pokušavao da poleti, da dođe. Videli smo njegov govor i čuli smo detalje iz njegovog govora. Zaista je puna podrška Aleksandru Vučiću. I on veoma dobro razume situaciju u našoj zemlji, on je tačno govorio o onim temama koje su zapravo najvažnije ovde", naveo je Bilbija.

Prema njegovom tumačenju, poruke koje dolaze od Fica, Putina i Trampa treba posmatrati u širem kontekstu međunarodne politike.

"Kad to pogledate, vidite tačno koliko zapravo Aleksandar Vučić, ali i Robert Fico, vode suverenu i nezavisnu politiku koja se mnogima u Evropi ne dopada", rekao je Bilbija.

Posebno je izdvojio izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina, ocenjujući da je njegova poruka da se nada da će Aleksandar Vučić biti novi premijer značajna u međunarodnim odnosima.

"Vi imate, pre svega, jasnu poruku Putina, da se on nada da će Aleksandar Vučić, do skora predsednik, biti novi premijer. Znate, takve poruke, to se retko čuje u međunarodnoj politici. To kažete samo za one partnere i one prijatelje koje zaista uvažavate", rekao je Bilbija.

02:43 "VUČIĆ IMA PODRŠKU TRAMPA, PUTINA I FICA!" Bilbija: Takve poruke retko se čuju u međunarodnoj politici Izvor: Kurir televizija

On je dodao da se, po njegovom tumačenju, odnos Moskve prema politici Beograda vidi i kroz energetsku saradnju.

"Tu se tačno boduje, kao na Evroviziji, boduje se ta politika. I ako vi imate ubedljivo tri puta nižu cenu gasa nego bilo koja druga država u Evropi, znači toliko vas više cene. Konkretno govorim o Moskvi - rekao je Bilbija.

Bilbija se osvrnuo i na fotografiju Aleksandra Vučića sa Donaldom Trampom, na kojoj američki predsednik pokazuje broj jedan, što je povezao sa listom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

"U politici ništa nije slučajno. I ako vam Tramp pokaže ovako, on želi indirektno da vam pokaže za koga biste vi trebalo da glasate. Mogao je da pokaže i neki drugi znak, mogao je da ne pokaže nikakav znak. On je pokazao jasno", rekao je Bilbija.

Govoreći o domaćoj političkoj sceni, Bilbija je povukao paralelu sa ranijim situacijama kada su, kako je naveo, postojale tvrdnje da Vučić nije bio na određenim mestima, nakon čega su se pojavile fotografije koje su, prema njegovim rečima, pokazale suprotno.

"Tako isto i ovo: deset dana su lagali da ga Tramp nije pozvao uopšte na prijem, i on ih je pustio. Da vidimo ko će da se istrči što više na taj glupi teren, ko će što više gluposti da kaže. I onda se pojavi fotografija gde Tramp pokaže broj jedan u prisustvu Aleksandra Vučića i njegove supruge Tamare", rekao je Bilbija.

Pogledajte šta je Milica Đurđević Stamenkovski poručila za Kurir TV uoči skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija":

03:24 Milica Đurđević Stamenkovski za Kurir uoči skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija": "Građani koji dolaze žele da podrže državu, ne žele sukobe" Izvor: Kurir televizija

"Ne vidim racionalan razlog da neko glasa za nekog drugog osim za Vučića"

Borko Kašanski osvrnuo se na izjave pojedinih predstavnika bivše vlasti o razvoju infrastrukture i ekonomskoj politici, navodeći da mu je posebno neverovatna tvrdnja bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da je aktuelna vlast samo nastavila ono što je on započeo kada je reč o putevima i infrastrukturi.

"Ja ne pamtim da sam nešto smešnije čuo od izjave Borisa Tadića da je ova vlast, kaže, "samo nastavila ono što je on započeo" što se tiče infrastrukture, puteva i tako dalje, i da je on to sve u stvari obezbedio, odradio, i posle toga je Vučiću otprilike bilo lako", rekao je Kašanski.

On je naveo da mu takve izjave deluju kao da pojedini političari govore o državi u kojoj, kako kaže, nisu živeli u isto vreme sa građanima Srbije.

"Ja sad ne znam u kojoj vrsti paralelne stvarnosti ne samo on, nego žive i on i Bojan Pajtić, i Dušan Petrović, i Dejan Šoškić, i ljudi koji zaista kao da nismo živeli u istoj državi. Ja imam dovoljno godina da pamtim šta je rađeno i 2000. i 2001. i 2002. i sve one dalje, i privatizacije, i kako smo živeli", rekao je Kašanski.

Foto: Kurir Televizija

Posebno se osvrnuo na period kada je Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke Srbije, podsećajući na njegove izjave u vezi sa kursom dinara i kreditima u evrima.

"Sećam se, mi smo porodično bili neki kredit uzeli, da je on dao, kad je počeo da skače evro, izjavu: "Neće država intervenisati", kaže, "svako ko je uzeo kredit, uzeo ga je otprilike na sopstveni rizik". Pa čekaj bre, šta pričaš, čoveče, ti si guverner", rekao je Kašanski.

Ipak, za Šoškića je imao drugačiji komentar kada je reč o njegovim najavama ekonomske politike.

"Dejan Šoškić je makar bio dovoljno pošten da nam predstavi ono što bi on uradio ako dođe na vlast. Znači, ili će da, kako je on rekao, "jedina dva održiva modela ekonomske politike" su ili da znatno smanji plate da bi naš izvoz bio konkurentan, ili da devalvira dinar", naveo je Kašanski.

On je dodao da smatra da bi, prema onome što je čuo, mogla da uslede oba scenarija, ali je istakao da je Šoškić barem javno predstavio ono što bi građani mogli da očekuju.

"Za razliku od Srdanovića i nekih drugih, Šoškić je makar nas suočio sa tim što možemo da očekujemo. Pa ko hoće da glasa, brate, za to neka glasa, puno pravo ima", rekao je Kašanski.

01:52 Borko Kašanski za Kurir TV: "Ne vidim racionalan razlog da neko glasa za nekog drugog osim za Vučića" Izvor: Kurir televizija

Govoreći o predstojećim izborima, Kašanski je ocenio da je, po njegovom mišljenju, izbor zapravo jednostavan kada se pred građane stave konkretni pokazatelji.

"Izbor nikad nije bio lakši. Pogledamo šta je na talonu. Ja sam tad nabrojao nekih 10 stvari: plate, penzije, investicije, devizne rezerve, zlatne rezerve, suverena politika, Kosovo i Metohija i tako dalje", rekao je on.

Kašanski je potom izneo i svoj politički stav o tome kome bi, na osnovu tih kriterijuma, građani trebalo da daju glas, uz napomenu da svako ima pravo da bira.

"Tu tih 10 stvari, kad staviš ispred sebe, staneš iza onog paravana, ja ne vidim racionalan razlog da neko glasa za nekog drugog osim za Aleksandra Vučića. Ali opet, svakom je pravo, pa nek bira svoju budućnost. Mi biramo svoju budućnost, budućnost svoje dece, budućnost svih nas, ove zemlje. Nadam se da smo dovoljno pametni", zaključio je Kašanski.

03:01 UŽIVO SA SKUPA "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" - Pogledajte kakva je atmosfera uoči skupa Izvor: Kurir televizija

Čučković: "Posao nije završen"

Čučković je istakao da je u prethodnih više od deset godina, kako je naveo, realizovan niz aktivnosti koje su donele konkretne rezultate u razvoju Srbije, ali da posao još nije završen.

"Mi smo imali u proteklih više od 10 godina niz aktivnosti koje su imale konkretne rezultate na razvoju Srbije. I ono što večeras, pre svega naš nosilac liste i kandidat za premijera, želi da saopšti javnosti Srbije jeste da posao nije završen", rekao je Čučković.

Kako je dodao, narednih nekoliko godina vidi kao period od posebnog značaja za Srbiju i njen dalji razvoj. Podsetio je i na ranije predstavljanje programa "Srbija 2030" u Beogradskoj areni, kada je, kako je naveo, Vučić govorio da bi predstojeći izbori mogli biti važni ne samo za naredni četvorogodišnji mandat, već i za dugoročniji pravac razvoja zemlje.

02:06 PREDIZBORNI SKUP "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Evo ko je sve od predstavnika liste stigao u Beogradsku arenu i šta kažu građani Izvor: Kurir televizija

Čučković je govorio i o debatama u kojima su učestvovali predstavnici vlasti, navodeći da su Ana Brnabić i Siniša Mali iznosili rezultate rada i predstavljali delove programa koji se odnose na različite oblasti.

Istovremeno, ocenio je da su kroz debate postajali vidljivi i pojedini delovi programa političkih protivnika. Kao primer naveo je tvrdnje o odnosu prema kineskim kompanijama, kao i ekonomskim merama koje je, prema njegovim rečima, iznosio nekadašnji guverner Dejan Šoškić.

Foto: Kurir Televizija

Čučković je naveo da je Šoškić, kako je rekao, govorio o mogućnosti devalvacije dinara, kao i o oporezivanju penzionog sistema. Nasuprot tome, Čučković je kao ključne elemente programa koji zastupa njegova lista izdvojio stabilnost dinara, dalji razvoj, otvaranje novih fabrika i izgradnju infrastrukture.

"Na našu sreću, oni polako pokazuju da bi ti konkretni koraci bili sušta suprotnost onome što je naš program, a to je stabilnost dinara, to je dalji razvoj, otvaranje novih fabrika, izgradnja infrastrukture", rekao je Čučković.

Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima za koje smatra da još nisu završeni. Naveo je da je u prethodnom periodu izgrađeno oko 800 kilometara autoputeva, ali da, kako je rekao, pojedine važne saobraćajne veze još čekaju završetak.

04:40 KURIR TV UŽIVO ISPRED BEOGRADSKE ARENE: Predizborni skup "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Izvor: Kurir televizija

"Podsetiću još jednom: posao nije završen", poručio je Čučković.

Među projektima koje je izdvojio naveo je nastavak autoputa "Miloš Veliki" ka Crnoj Gori i Republici Srpskoj, završetak "Karađorđa", kao i saobraćajnu vezu u Vojvodini, odnosno projekat koji je nazvao "osmeh Vojvodine". Pomenuo je i vezu između Novog Pazara i Raške.

Kada je reč o železničkoj infrastrukturi, Čučković je naveo da nije završena brza pruga do Niša, kao ni modernizacija pruge do Užica.

"To su delovi programa što se tiče osnovne infrastrukture", rekao je Čučković, dodajući da je Aleksandar Vučić tokom aktuelnog ciklusa obilaska Srbije, koji je, prema njegovim rečima, počeo 9. maja u Šidu, obilazio regione i najveće centre i govorio o konkretnim projektima.

02:51 Miroslav Čučković za Kurir o uspesima SNS i programu koji sprovode za ujedinjenje Srbije Izvor: Kurir televizija

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