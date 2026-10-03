"STIŽE NAM SLOVAČKI BRAT ROBERT FICO!" Miloš Vučević pred skup u Areni poslao moćnu poruku: Ujedinjena Srbija je jedina koja pobeđuje! (VIDEO)
- Miloš Vučević je pred polazak na skup u Areni poručio da očekuje punu dvoranu i desetine hiljada ljudi oko nje.
- Najavio je dolazak premijera Slovačke Roberta Fica i istakao da će poruke Aleksandra Vučića ohrabriti narod i pozvati na jedinstvo.
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se pred polazak na veliki skup u Areni, pozivajući građane da dođu jer samo Ujedinjena Srbija pobeđuje!
- Evo, upravo krećemo za Arenu, i očekujem da će biti dupke puna dvorana, ali i više desetina hiljada ljudi oko nje. Ponosan sam činjenicom da ćemo danas imati sa nama, uz nas, našeg slovačkog brata, prijatelja, premijera Slovačke Roberta Fica, ali pre svega očekujem važne poruke od našeg državnika, Aleksandra Vučića, da dodatno ohrabri narod Srbije da pobedimo mržnju, zlo, podele, blokade, da Ujedinjena Srbija je jedina Srbija koja pobeđuje. I zato, jedna lista, broj 1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Vidimo se u Areni, Srbija pobeđuje, Ujedinjena Srbija - poručio je Vučević.
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