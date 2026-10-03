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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se pred polazak na veliki skup u Areni, pozivajući građane da dođu jer samo Ujedinjena Srbija pobeđuje!

- Evo, upravo krećemo za Arenu, i očekujem da će biti dupke puna dvorana, ali i više desetina hiljada ljudi oko nje. Ponosan sam činjenicom da ćemo danas imati sa nama, uz nas, našeg slovačkog brata, prijatelja, premijera Slovačke Roberta Fica, ali pre svega očekujem važne poruke od našeg državnika, Aleksandra Vučića, da dodatno ohrabri narod Srbije da pobedimo mržnju, zlo, podele, blokade, da Ujedinjena Srbija je jedina Srbija koja pobeđuje. I zato, jedna lista, broj 1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Vidimo se u Areni, Srbija pobeđuje, Ujedinjena Srbija - poručio je Vučević. 

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