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Danijela Šolaić (42), iz Bavaništa kod Pančeva došla je na veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradsku arenu sa troje dece - Simonom (11), Kristijanom (9) i Matejom (6).

- Došli smo da podržimo Vučića. Ovaj skup predstavlja sliku jedinstva naroda i želela sam i da deca vide kako izgleda ujedinjenje naroda. I moja deca znaju ko je Aleksandar Vučić i koliko je puteva izgrađeno i šta je sve dobro urađeno za vreme njegovog mandata. Želela sam da danas svi budemo ovde zajedno - rekla je Danijela.

Foto: Kurir

Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni počeće danas u 18 časova. Građane očekuje bogat program, nastupi najvećih domaćih zvezda, a posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta - predsednika vlade Slovačke Roberta Fica.

Građani dolaze u grupama, mnogi i sa porodicama, raspoloženi i nasmejani pred početak velikog okupljanja. U Areni će danas nastupiti Aca Lukas, Vesna Zmijanac i Mira Škorić, a u nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Sve o tome pročitajte u blogu uživoklikom ovde.