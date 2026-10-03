"MOJA DECA ZNAJU KO JE ALEKSANDAR VUČIĆ" Danijela (42) sa troje mališana došla na skup u Areni: Želela sam da i oni vide kako izgleda ujedinjenje naroda (FOTO)
- Danijela Šolaić iz Bavaništa došla je u Beogradsku arenu na skup liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' sa troje dece.
- Poručila je da je došla da podrži Vučića i da deca vide, kako kaže, jedinstvo naroda i rezultate njegovog mandata.
Danijela Šolaić (42), iz Bavaništa kod Pančeva došla je na veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradsku arenu sa troje dece - Simonom (11), Kristijanom (9) i Matejom (6).
- Došli smo da podržimo Vučića. Ovaj skup predstavlja sliku jedinstva naroda i želela sam i da deca vide kako izgleda ujedinjenje naroda. I moja deca znaju ko je Aleksandar Vučić i koliko je puteva izgrađeno i šta je sve dobro urađeno za vreme njegovog mandata. Želela sam da danas svi budemo ovde zajedno - rekla je Danijela.
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni počeće danas u 18 časova. Građane očekuje bogat program, nastupi najvećih domaćih zvezda, a posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta - predsednika vlade Slovačke Roberta Fica.
Građani dolaze u grupama, mnogi i sa porodicama, raspoloženi i nasmejani pred početak velikog okupljanja. U Areni će danas nastupiti Aca Lukas, Vesna Zmijanac i Mira Škorić, a u nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Sve o tome pročitajte u blogu uživoklikom ovde.
Kurir.rs