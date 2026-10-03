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Predsednik Vlade Slovačke Robert Fico oglasio se na svom Fejsbuk nalogu povodom velikog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koji se danas održava u Beogradskoj areni.

Naime, zbog viroze sa kojom se cele nedelje bori, danas neće prisustvovati obeležavanju 82. godišnjice Karpatsko-duklianske operacije kod Spomenika čehoslovačkom armijskom korpusu na Dukli, niti će održati planirani govor. O tome je izvestila Kancelarija Vlade Slovačke.

Međutim, Fico je u objavi na Fejsbuku poručio da će dati sve od sebe da se odmori kako bi prisustvovao velikom skupu u Areni.

- Izvinjavam se što neću biti na današnjem događaju na Dukli, kojem sam se veoma radovao. Cele nedelje se borim sa virusnom infekcijom i bukvalno mi je potrebno da se na nekoliko sati isključim kako bih mogao da ispunim naredne poslovne obaveze. Pokušaću da se oporavim tako da večeras mogu da putujem u Beograd - poručio je Fico uoči velikog skupa u Beogradskoj areni.

Foto: Prinskrin X

Građani stižu u Arenu u grupama, mnogi i sa porodicama, raspoloženi i nasmejani pred početak velikog okupljanja. U Areni će danas nastupiti Aca Lukas, Vesna Zmijanac i Mira Škorić, a u nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".