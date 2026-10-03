"Evo me ovde ispred Arene, parkirao sam, upravo skinuo pojas, i ulazim u Arenu u 5 i 20, možda pola 6, ne vidim. Poneo sam i belu trenerku, beli duks, Ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima, tako da ću da budem u odelu. Imam veliku tremu, ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima što su mi dopustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi, ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše. I borićemo se. Borićemo se, i hvala svima koji su došli u Arenu, hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo, ubedljivije nego ikada", rekao je Vučić.