Slušaj vest

"Arena" je dupke puna uoči velikog narodnog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Iz grla veterana ori se "Živela Srbija", u hali već grmi "Vučić Aleksandar"...

"Idemo do pobede", veterani pružaju podršku listi pod rednim brojem jedan.

I studenti koji podržavaju listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nemaju dilemu:

"Pristojna Srbija će znati da odabere mir i sigurnost".

Ovaj video s velikom podrškom Aleksandar Vučić objavio je na svom TikToku.

Ne propustitePolitikaLEKAR NIJE DOZVOLIO ROBERTU FICU DA DOPUTUJE U BEOGRAD Evo šta je poručio premijer Slovačke: Nastavite putem napretka, nastavite snažno! Do pobede, Aleksandre
xxx01 EPA Jakub Gavlak.jpg
Politika"MOJA DECA ZNAJU KO JE ALEKSANDAR VUČIĆ" Danijela (42) sa troje mališana došla na skup u Areni: Želela sam da i oni vide kako izgleda ujedinjenje naroda (FOTO)
Ujedinjena Srbija Beogradska arena počelo okupljanje građana
PolitikaPOGLEDAJTE POSLEDNJE PRIPREME ZA VELIKI SKUP UJEDINJENE SRBIJE: Arena spremna za spektakl, koncerte velikih zvezda i dolazak Roberta Fica
us sp.jpg
Politika"ŽIVELA SRBIJA, BAŠ KAKO JE TRAMP POKAZAO!" Moćna poruka Vučića uoči velikog skupa Ujedinjene Srbije RASTURILA LAŽI BLOKADERA!
Aleksandar Vučić