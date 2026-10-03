Politika
GRMI "ŽIVELA SRBIJA" I "VUČIĆ ALEKSANDAR" Vučić objavio video, podršku mu pružaju veterani, studenti... "Idemo do pobede"
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"Arena" je dupke puna uoči velikog narodnog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Iz grla veterana ori se "Živela Srbija", u hali već grmi "Vučić Aleksandar"...
"Idemo do pobede", veterani pružaju podršku listi pod rednim brojem jedan.
I studenti koji podržavaju listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nemaju dilemu:
"Pristojna Srbija će znati da odabere mir i sigurnost".
Ovaj video s velikom podrškom Aleksandar Vučić objavio je na svom TikToku.
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