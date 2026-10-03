"UVEK UZ NAJBOLJEG, A TO JE ALEKSANDAR VUČIĆ" Veliki broj najvećih estradnih zvezda u Areni - evo ko je sve došao da podrži Vučića: "Srbija pobeđuje!"
Aleksandar Vučić na TikToku je objavio video sa podrškom koju mu upućuju najveće estradne zvezde Srbije.
Uoči velikog narodnog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", iz "Arene" su se obratili Nadežda Biljić, Aca Lukas, Mira Škorić, Vesna Zmijanac, Lidija Vukićević, Cakana i sestre Gobović.
"Srbija pobeđuje", poručuje Nadežda.
"Uvek sam uz svoj narod i svoje prijatelje", kaže Aca Lukas, a nadovezuje se Mira Škorić:
"Uz najbolje - a to su Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija".
"Aleksandru želim sve najbolje u životu", kaže Vesna Zmijanac.
"U Areni sam da podržim najboljeg, nemam dilemu da će 25. da pobedi", poruka je Lidije Vukićević.
"Došla sam da podržim bivšeg predsednika, a budućeg premijera", jasna je Cakana.
"Drago nam je što smo ovde da podržimo Aleksandra Vučića i Ujedinjenu Srbiju", kažu sestre Gobović.
Vučić je objavio video i napisao: "Hvala na podršci".