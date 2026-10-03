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Aleksandar Vučić na TikToku je objavio video sa podrškom koju mu upućuju najveće estradne zvezde Srbije.

Uoči velikog narodnog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", iz "Arene" su se obratili Nadežda Biljić, Aca Lukas, Mira Škorić, Vesna Zmijanac, Lidija Vukićević, Cakana i sestre Gobović.

"Srbija pobeđuje", poručuje Nadežda.

"Uvek sam uz svoj narod i svoje prijatelje", kaže Aca Lukas, a nadovezuje se Mira Škorić:

"Uz najbolje - a to su Aleksandar Vučić i Ujedinjena Srbija".

"Aleksandru želim sve najbolje u životu", kaže Vesna Zmijanac.

"U Areni sam da podržim najboljeg, nemam dilemu da će 25. da pobedi", poruka je Lidije Vukićević.

"Došla sam da podržim bivšeg predsednika, a budućeg premijera", jasna je Cakana.

"Drago nam je što smo ovde da podržimo Aleksandra Vučića i Ujedinjenu Srbiju", kažu sestre Gobović.

Vučić je objavio video i napisao: "Hvala na podršci".

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