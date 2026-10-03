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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni počeće danas u 18 časova. Građane očekuje bogat program, nastupi najvećih domaćih zvezda, a posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta - predsednika vlade Slovačke Roberta Fica.

Okupljenima će se obratiti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

1/16 Vidi galeriju Skup Ujedinjena Srbija u Areni Foto: Nemanja Nikolić, Marko Karović

Još od ranih popodnevnih časova, kolone ljudi krenule su ka Areni kako bi prisustvale mitingu i tako iskazale podršku politici napretka i razvoja Srbije koju Vučić godinama vodi.

1/7 Vidi galeriju Okupljanje ispred Arene Foto: Kurir

- Došli smo da podržimo našeg Vučića. Ova stranka ima pravi program i plan za budućnost, za razliku od opozicije koja - nema ništa! - naveli su građani.

Reke ljudi slivale su se satima ka Areni. Vijore se trobojke i zastava sa likom Aleksandra Vučića na kojoj piše: "Aco, Srbine, Srbija je uz tebe".

00:15 Ispred Arene još uvek pristižu kolone ljudi Izvor: Kurir

- Ovde sam da pružim podršku vladi koja je uradila više za 12 godina od bilo koga pre toga. To ne vidi samo onaj ko neće da vidi. Meni je puno srce kada vidim da Srbija napreduje. I danas mi je puno srce - Anđelija Pavićević (78) iz Beograda.