VELIČANSTVENI PRIZORI UOČI SKUPA U ARENI! Reke ljudi sa trobojkama i jasnom porukom: Podrška Vučiću zbog borbe za narod i Srbiju (FOTO)
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni počeće danas u 18 časova. Građane očekuje bogat program, nastupi najvećih domaćih zvezda, a posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta - predsednika vlade Slovačke Roberta Fica.
Okupljenima će se obratiti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Još od ranih popodnevnih časova, kolone ljudi krenule su ka Areni kako bi prisustvale mitingu i tako iskazale podršku politici napretka i razvoja Srbije koju Vučić godinama vodi.
- Došli smo da podržimo našeg Vučića. Ova stranka ima pravi program i plan za budućnost, za razliku od opozicije koja - nema ništa! - naveli su građani.
Reke ljudi slivale su se satima ka Areni. Vijore se trobojke i zastava sa likom Aleksandra Vučića na kojoj piše: "Aco, Srbine, Srbija je uz tebe".
- Ovde sam da pružim podršku vladi koja je uradila više za 12 godina od bilo koga pre toga. To ne vidi samo onaj ko neće da vidi. Meni je puno srce kada vidim da Srbija napreduje. I danas mi je puno srce - Anđelija Pavićević (78) iz Beograda.
Sve detalje dešavanja pred početak mitinga u Areni pročitajte u našem blogu.