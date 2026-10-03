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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni. Skup obuhvata bogat program i brojne nastupe najvećih domaćih zvezda. Okupljenima će se obratiti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Građani koji su stigli na skup u areni poručili su da su došli da podrže Aleksandra Vučića, ističući mir, zajedništvo i rezultate vlasti kao razloge svog dolaska. Poručili su da očekuju nastavak takve politike, kao i da žele mir i stabilnost. Narod je istakao da veruje da politika Aleksandra Vučića vodi zemlju napred i došli su da ga podrže uoči izbora.

1/25 Vidi galeriju Veliki skup u Areni 2 Foto: Nemanja Nikolić

Obraćanje Vučića

Aleksandar Vučić ušao je u Beogradsku arenu, gde je dočekan gromoglasnim aplauzom.

Sestre Gobović izvele himnu

Sestre Gobović izvele su himnu Republike Srbije.

Foto: Ilija Ilić

Lazar Ristovski pročitao Ficov govor: Moćna poruka Vučiću i građanima Srbije

Premijer Slovačke Republike Robert Fico ne prisustvuje večerašnjem velikom skupu u Beogradskoj areni, jer mu je lični lekar zabranio putovanje avionom.

Naime, zbog zdravstvenih komplikacija i posledica pokušanog atentata, premijer Slovačke nije dobio medicinsku dozvolu da doputuje u Srbiju, iako je imao ogromnu želju da lično podrži srpski narod i prisustvuje velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Ipak, kako je Kurir preneo, premijer Fico je izrazio želju da njegov govor bude pročitan naskupu, kako bi na taj način uputio pozdrav svom prijatelju Aleksandru Vučiću, građanima Srbije — i još jednom potvrdio svoje prijateljstvo prema našoj državi i srpskom narodu.

Lazar Ristovski pročitao je govor, a ovo je predviđeno obraćanje premijera Slovačke Republike Roberta Fica građanima i Aleksandru Vučiću:

- Dragi prijatelji, poštovani građani Srbije, dragi Aleksandre,

Pred vama danas ne stojim samo kao premijer Slovačke, već pre svega kao Robert Fico, prijatelj svih vas i, naravno, prijatelj Aleksandra Vučića.

Obraćam vam se kao neko ko duboko poštuje snagu koju je Srbija stekla za ovih bezmalo petnaest godina, tokom kojih je Aleksandar bio premijer i predsednik.

Sećam se naših prvih susreta, čoveka još mladog, ali sa jasnom vizijom za svoju zemlju. Izgarao je za to da Srbija bude uspešna i bogata, nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese napredak njegovoj zemlji. I uspeo je u tome: srpska ekonomija grabi velikim koracima, moćnije od mnogih u Evropi. Provozajte se putevima koji su izgrađeni od 2012. godine, izbrojte fabrike, bolnice, škole…

Često me pitaju, a verujem da će to da bude slučaj i posle ovog veličanstvenog skupa, zašto podržavam Srbiju i Aleksandra Vučića. A moj odgovor je: Podržavam Srbiju, jer je svoja. Podržavam Aleksandra, jer on ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko iz sveta, koliko god bio moćan. On sluša samo vas, narod Srbije!

I dok se danas često traži da svi mislimo isto i da svi govorimo isto, Srbija i Slovačka su čvrsti zagovornici suverene politike. Kao čovek iz slobodarske nacije, smatram da Srbija ima pravo da istraje u zaštiti svoje suverenosti i pravi sopstvene izbore, mada smo svedoci da joj baš zbog toga postavljaju nove uslove i obaveze za članstvo u EU. Aleksandar vodi nezavisnu politiku i donosi odluke u najboljem interesu vaše zemlje. To se ne sviđa onima koji bi da pretvore Srbiju u bledu, pokornu zemlju. I sam znam – jer se borimo za iste vrednosti – koliko je to teško i koliko opasno može da bude.

Gledam šta Aleksandar radi za vašu zemlju i vidim lidera koji u teškim vremenima, kada se svet lomi, uspeva da sačuva mir i stabilnost, a da pritom Srbija ostane svoja. To nije lako. Nema težeg puta, ali ni ispravnijeg, za slobodarsku naciju poput vaše.

Zato želim da vam poručim da čuvate ono što imate. Mir, stabilnost, napredak – to su najskuplje reči u ovim izazovnim vremenima.

Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću: kada je reč o Kosovu i Metohiji, nikada vas nećemo izneveriti. U meni i u Slovačkoj, Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja, na koga nikakvi pritisci ne mogu da utiču.

Ne mogu da zaboravim i zahvaljujem vam na pažnji koju pokazujete prema Slovacima koji žive ovde. Znajte da su to Slovaci koji vole Srbiju, zemlju u kojoj žive, a čuvaju tradiciju svoje postojbine.

Želim na kraju da vam kažem i ovo: Aleksandar je učinio nešto što niko ne bi – podneo je ostavku i rizikovao. Ali to je samo njegov, lični rizik, rizik po njega samog. Jer, takav kakav je, ozbiljan i odgovoran, on nikad ne bi rizikovao vaše živote i nade, budućnost srpskog naroda i države.

ZATO NASTAVITE S NJIM PUTEM NAPRETKA, NASTAVITE SNAŽNO! DO POBEDE, ALEKSANDRE!

Foto: Ilija Ilić

Jovan i Anđela: Ova politika sve vreme vodi računa o ljudima

- Mi smo porodica Dakić, Jovan i Anđela iz Požarevca. Venčali smo se pre 3 godine, imali smo posao, platu, ali nismo imali gde da živimo. Ljudi oko nas savetovali su nas da odemo u inostranstvo - rekla je Anđela.

- Ove godine dobili smo ključeve od našeg stana, prvi stan, prvi dom, ovde u našoj Srbiji. Ovo ne bismo mogli sami. Hvala što podržavate politiku koja sve ovo vreme vodi računa o ljudima. Živela Srbija - rekao je Jovan.

Foto: Printskrin Pink TV

Arno Gujon

- U Srbiju sam došao sa 19 godina i to na Kosovo i Metohiju. 22 godine su prošle a ja sam i dalje tu. I dalje pomažem Srbima na KiM. Zato što sam video istinu i zato vas pozivam da se ujedinimo. Za politiku koja donosi svoje odluke o Srbiji u Srbiji. Koja nije uvela Srbiju u nove ratove, koja nije potpisala šta se tražilo od nje, koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je on.

Foto: Ilija Ilić

Jasna Milovanović sa KiM: Pomoć koju dobijamo od države Srbije je neizmerna

- Prethodnih godina i dana, život na KiM je veoma težak. Postavljaju nam pitanje zašto nismo otišli. Zašto? Zato što naša deca idu u srpske škole, zato što su naši vrtići puni naše deca. Zato što nedeljom idemo u crkvu da upalimo sveće. Tu su naši koreni, kuće naših predaka. Teško je, ali podrška naše zemlje je neizmerna. Daje nam snagu i podršku. Bog je izabrao najhrabrije ljude da danas žive na KiM i dok je tako, i dok dole živimo, rađamo decu, Kosovo će biti Srbija. Hvala vam što podržavate politiku koja nas nije zaboravila i ostavila. Kosovo je Srbija i zauvek će tako ostati - poručila je.

Foto: Ilija Ilić

Vihora Arsić: Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo

- Ja sam Arsić Vihora. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše. Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo - rekla je.

Obraćanje majke Anđele koja boluje od retke bolesti

- Ja sam Milijana Petrović, majka Anđele Petrović koja boluje od retke bolesti. Ona je jedno od 321 deteta koja je zahvaljujući državi dobila jako skup lek. Našoj porodici, svetlost na kraju tunela. Hvala vam što podržavate politiku koja menja Srbiju, naše živote, koja je zaslužna za stvaranje fonda za lečenje dece od retkih bolesti, bez koje mi ne bismo mogli spasiti svoju decu. Moja Anđela je jedna od njih, hvala vam! - poručila je Anđelina majka.

Foto: Ilija Ilić

Zvanično počeo program

Sestre Marina i Marija Gobović, muzički tandem koji izvodi tradicionalnu muziku, pesmom su upriličile početak programa u Beogradskoj areni.

1/12 Vidi galeriju Veličanstvene scene na skupu u Areni Foto: Kurir

Atmosfera je fantastična, narod peva uglas kao jedan i svi se vesele uz nastup sestara Gobović.

Arena puna, veliki broj ljudi ispred

Iako je Beogradska arena puna, veliki broj ljudi nalazi se ispred, dok građani i dalje pristižu.

00:15 Veliki broj ljudi ispred Arene Izvor: Kurir

Nekoliko minuta pre početka skupa liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Beogradska arena je već puna, a ispod pogledajte deo atmosfere:

Vučić se obratio iz škode ispred arene

Aleksandar Vučić je svojom "škodom" stigao do Beogradske arene, gde će se održati veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Vučić se iz automobila obratio građanima.

"Imam veliku tremu. Beskrajno sam zahvalan ljudima koji su dopustili da predvodim Pokret slobodara, slobodnih ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše. Do konačne pobede! Živela Srbija!", napisao je Vučić uz video.

"Evo me ovde ispred arene, parkirao sam, upravo skinuo pojas, i ulazim u arenu u 5 i 20, možda pola 6, ne vidim. Poneo sam i belu trenerku, beli duks, Ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima, tako da ću da budem u odelu. Imam veliku tremu, ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima što su mi dopustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi, ljudi koji neće da dozvole ni okupaciju zemlje, ni okupaciju duše. I borićemo se. Borićemo se, i hvala svima koji su došli u arenu, hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo. Idemo da ih pobedimo, ubedljivije nego ikada", rekao je Vučić.

Spektakularni nastupi

Bogat program obuhvata nastupe domaćih zvezda poput Ace Lukasa, Vesne Zmijanac, Mire Škorić, Nadežde Biljić, Dragice Radosavljevć Cakane...

1/29 Vidi galeriju Nastupi poznatih izvođača u Areni Foto: Ilija Ilić

Lekar nije dozvolio Robertu Ficu da doputuje u Beograd

Premijer Slovačke Republike Robert Fico danas nije dobio dozvolu za putovanje avionom i dolazak u Srbiju.

Zbog posledica pokušaja atentata, njegovo zdravstveno stanje i dalje ne dozvoljava putovanje avionom, iako je njegova velika želja bila da lično dođe u Beograd i prisustvuje velikom narodnom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Oglasio se Vučević

Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se pred veličanstveni skup.

- Evo, upravo krećemo za Arenu, i očekujem da će biti dupke puna dvorana, ali i više desetina hiljada ljudi oko nje. Pre svega očekujem važne poruke od našeg državnika, Aleksandra Vučića, da dodatno ohrabri narod Srbije da pobedimo mržnju, zlo, podele, blokade, da Ujedinjena Srbija je jedina Srbija koja pobeđuje. I zato, jedna lista, broj 1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Vidimo se u Areni, Srbija pobeđuje, Ujedinjena Srbija - poručio je Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke.

Atmosfera ispred Arene pred početak

1/12 Vidi galeriju Skup u Areni Foto: Nemanja Nikolić

Trubači ispred Arene

00:26 Trubači ispred arene Izvor: Kurir

Spektakularna bakljada ispred Arene

Udruženje veterana organa bezbednosti vojne policije Srbije napravilo je spektakularnu balkljadu ispred Arene, uz povike: "Idemo do pobede, živela Srbija"

1/11 Vidi galeriju Bakljada ispred Arene Foto: Ilija Ilić

00:18 Bakljade ispred arene Izvor: Kurir

Iako je zvanično otvaranje kapija dvorane bilo zakazano za 15.30 časova, građani su mnogo ranije pristizali iz različitih krajeva Srbije.

1/7 Vidi galeriju Okupljanje ispred Arene Foto: Kurir

Građani su došli u grupama, mnogi i sa porodicama, raspoloženi i nasmejani pred početak velikog okupljanja. U Areni su nastupali Aca Lukas, Vesna Zmijanac i Mira Škorić, a nastavak programa obuhvata obraćanje Aleksandra Vučića, koji predstavlja programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".