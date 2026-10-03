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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas Beogradskoj areni, a građani koji su došli danas saglasni su u jednom: podršci Aleksandru Vučiću zbog politike napretka i razvoja Srbije koji godinama vodi.

Anđelija Pavićević (78) iz Beograda je za "Kurir" rekla sledeće:

- Ovde sam da pružim podršku vladi koja je uradila više za 12 godina od bilo koga pre toga. To ne vidi samo onaj ko neće da vidi. Meni je puno srce kada vidim da Srbija napreduje. I danas mi je puno srce.

Zoran Pisar (63) iz Temerina je za Kurir otkrio zašto je došao danas u Arenu.

- Došli smo ovde da damo podršku ovoj srpskoj vlasti, a ne nekoj drugoj. Samo ujedinjeni možemo biti još jači i prosperitetniji. Atmosfera ovde je fantastična. Ovo je pre svega patriotski skup.

Gordana Ristić (64) iz Beograda:

Foto: Kurir

- Predivna je atmosfera. Došli smo da Aleksandra Vučića dostojno ispratimo sa predsedničke funkcije i dočekamo ga kao premijera. Zajedništvo naroda i ljudi je jako važno. Kao dobrovoljac sam bila 24 meseci na ratištu u Vukovaru i Hercegovini i videla velike propasti. Sa prethodnom vlašću pali smo na dno, sad nas je Vučic izvukao i priznati smo u celom svetu. Mi smo mali narod, ali sada svi znaju koliko smo veliki.

Sandra Lukić (40) iz Sremske Mitrovice

Foto: Kurir

- Ovaj skup je važan da ujedinimo Srbiju, da budemo jedinstveni, da se volimo, da budemo tu jedni za druge i što je najvažnije da Srbija napreduje!

Rajko (74) i Milena Bunjevac (73) iz Sarajeva, žive u Novom Sadu, a za Kurir kažu razlog dolaska.

Foto: Kurir

- Došli smo da podržimo Vučića, zato što se bori za naš narod i gradi zemlju. Ovi drugi nemaju program, ništa ne obećavaju dok ova stranka vodi ozbiljnu politiku - kaže Rajko, a Milena dodaje:

- Najvažnije da smo ujedinjeni!

Danijela Šolaić (42), iz Bavaništa kod Pančeva došla je na skup sa troje dece — ćerkom Simonom (11), i sinovima Kristijanom (9) i Matejom (6).

- Došli smo da podržimo Vučića. Ovaj skup predstavlja sliku jedinstva naroda i želela sam i da deca vide kako izgleda ujedinjenje naroda.I moja deca znaju ko je Aleksandar Vučić i koliko je puteva izgrađeno i šta je sve dobro urađeno za vreme njegovog mandata. Želela sam da danas svi budemo ovde zajedno - rekla je Danijela za Kurir.

Zorica Jelenković iz Novog Sada.

Foto: Kurir

- Tu smo da bi se deca rađala u miru, što je najbitnije - rekla je za Kurir.