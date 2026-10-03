Politika
VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN SNIMAK! "Narod kaže: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!"
- Aleksandar Vučić stigao je škodom do beogradske Arene, gde je održan veliki skup liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
- Nakon obraćanja građanima, objavio je snimak na Instagramu i poručio: 'Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!'
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Aleksandar Vučić je svojom "škodom" stigao do beogradske "Arene", gde će se održati veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
On je, nakon što se obratio građanima iz škode uoči ulaska u Areni, objavio moćan snimak na Instagramu.
- Narod kaže: “Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!” Do konačne pobede! - poručio je on.
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