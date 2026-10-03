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Aleksandar Vučić je svojom "škodom" stigao do beogradske "Arene", gde će se održati veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

On je, nakon što se obratio građanima iz škode uoči ulaska u Areni, objavio moćan snimak na Instagramu.

- Narod kaže: “Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!” Do konačne pobede! - poručio je on.

Sve detalje skupa pratite u našem blogu uživo.

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Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
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