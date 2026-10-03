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Ispred Beogradske arene, gde se održava predizborni skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", građani i dalje pristižu, a o atmosferi na skupu za Kurir televiziju govorila je Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad u tehničkom mandatu.

Govoreći o porukama građana koji dolaze na skup, Đurđević Stamenkovski rekla je da su joj mnogi od njih poručili da su došli da podrže državu i bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

1/16 Vidi galeriju Skup Ujedinjena Srbija u Areni Foto: Nemanja Nikolić, Marko Karović

"Većina onih koji su prišli kazali su: 'Došli smo da damo podršku svojoj državi i bivšem predsedniku Aleksandru Vučiću'. To su ljudi koji su zabrinuti za Srbiju", rekla je ona.

Prema njenim rečima, građani koji su se okupili ispred Arene ne dolaze da napadaju političke protivnike, već žele da izraze svoje opredeljenje i zabrinutost zbog budućnosti zemlje.

"Ti ljudi nisu ovde da bi bilo koga napadali, da bi o nekom drugom govorili loše. To su ljudi koji strepe da bi narodna volja mogla biti prekrojena", navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je potom iznela tvrdnju da je opoziciona "Studentska lista", kako je nazvala najveću opozicionu kolonu, više fokusirana na ono što će se dešavati nakon izbornog dana nego na samu kampanju.

"Najveća opoziciona kolona, pod nazivom 'Studentska lista', koja je blokirala Srbiju prethodne dve godine, zapravo u kampanji političkoj ne učestvuje. Odnosno, ne priprema se za izborni dan, već nagoveštava burnu izbornu noć", rekla je ona.

03:24 Milica Đurđević Stamenkovski za Kurir uoči skupa "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija": "Građani koji dolaze žele da podrže državu, ne žele sukobe" Izvor: Kurir televizija

Đurđević Stamenkovski ocenila je i da izostanak opozicionih debata, prema njenom viđenju, pokazuje da je fokus na pripremi atmosfere za ono što bi moglo uslediti nakon izbora.

"Zato izbegavaju debate, jer nemaju kakvu političku ponudu da iznesu, da konkurišu programima, idejama", rekla je predsednica Zavetnika, dodajući da, kako je navela, "apsolutno" postoji fokus na pripremu atmosfere za nasilje 26. oktobra.

Govoreći o ljudima koji su se okupili na skupu, istakla je da oni, prema njenim rečima, žele "slobodnu državu" i da odluke donose građani Srbije.

"Ovi ljudi su danas došli ovde da potvrde svoje opredeljenje: da žele slobodnu državu, državu u kojoj će odlučivati njeni građani, državu koja se uspravila, koja ekonomski napreduje, koja štiti porodice, koja ulaže u materinstvo, koja brine o svakom čoveku, koja stvara, gradi i radi", rekla je ona.

Dodala je da je upravo to, kako je navela, okupilo ljude različitih političkih opredeljenja na skupu liste "Ujedinjena Srbija".

"Ujedinjena Srbija nije kuća u kojoj svi misle, nego koncept koji je okupio i sabrao sve one ljude kojima je Srbija bez sumnje na prvom mestu", rekla je Đurđević Stamenkovski.

O najavi vlade sa 12 ministarstava

Đurđević Stamenkovski govorila je i o najavi Aleksandra Vučića da bi, ukoliko postane premijer, vlada imala 12 ministarstava, kao i o značaju prisustva ministara na terenu.

Navela je da je, tokom svog rada u ministarstvu, zajedno sa timom nastojala da što više vremena provodi na terenu.

Foto: Kurir Televizija

"Zajedno sa svojim timom trudila sam se da veći deo vremena, radnog vremena, koje nije bilo oročeno u osam sati, nego kad god smo mogli, davali smo svoj maksimum, da budemo prisutni na terenu", rekla je ona.

Podržala je najavu formiranja efikasnije vlade i poručila da je potrebno da ljudi koji budu deo takvog tima budu spremni da rade na terenu i da budu dostupni građanima.

"Podržavam efikasniju vladu i smatram, baš kao i predsednik, da je jako važno što je najavio to proluftiranje i provetravanje", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, budući članovi vlade trebalo bi da budu spremni da odlaze i u udaljene i nepristupačne krajeve i da budu posvećeni poslu koji obavljaju.

Ona je kao jedan od važnih izazova pomenula i organizaciju EXPO-a 2027, navodeći da Srbija, prema njenim rečima, ne sme da propusti priliku koja joj predstoji.

"Ako ćemo mi dogodine biti domaćini Ekspoa, i to će nam doneti privredni rast po kome ćemo biti prvi u Evropi, mi ne možemo sa tim da se kockamo i da budemo lenji i da prespavamo te godine i to vreme koje dolazi", rekla je ona.

Đurđević Stamenkovski ocenila je da bi smanjenje broja ministarstava moglo da doprinese efikasnijem radu Vlade.

"Vlada od 31 resora možda je preglomazna i ne može se uspostaviti baš dobra komunikacija", rekla je ona.

Na kraju je navela da očekuje, kako je rekla, "korenite promene i daleko brži sistem", uz veću odgovornost ministara za resore koje vode.

"Tada neće biti 'nisam ja nadležan', nego je neko drugi, nekih, da kažemo, izvlačenja iz određenih neugodnih situacija, već će svako morati da zasuče rukave i da prosto odgovara za posao koji mu je poveren", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

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Kurir.rs

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