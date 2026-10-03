Politika
STIGLA I PODRŠKA S KOSOVA I METOHIJE: Predstavnici Srpske liste došli u Arenu (FOTO)
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U Beogradsku arenu na skup Ujedinjene Srbije stigli su i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, među kojima su čelnici Srpske liste.
U Arenu su došli predsednik Srpske liste Zlatan Elek, Igor Simić, potpredsednici Dalibor Jevtić i Ivan Zaporožac, kao i član Predsedništva Srpske liste Slavko Simić.
Sa njima je stigao i član Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković.
Foto: Srpska lista
Veliki skup liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' možete pratiti uživo na našem portalui na Kurir televiziji.
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