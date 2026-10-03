- Anđela Petrović je jedno od 321 deteta koje je, zahvaljujući državi, dobilo jako skup lek. Zahvaljujući državi, pružena joj je šansa za izlečenje, jednom rečju, za život. Našoj porodici, svetlost na kraju tunela. Hvala vam što podržavate politiku koja menja Srbiju, koja menja naše živote, koja je zaslužna za stvaranje Fonda za lečenje dece od retkih bolesti, bez kojih mi, porodice koje imamo taj problem, ne bismo mogli spasiti svoju decu. Anđela Petrović, moja kćerka, je jedna od njih - rekla je majka hrabrost!