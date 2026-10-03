- Prethodnih godina, ali i prethodnih dana, život na Kosovu je veoma težak. Postavljaju nam pitanje: "Zašto niste otišli? " Zašto? Zato što naša deca idu u srpske škole, zato što su naši vrtići sve puniji dece, zato što nedeljom odlazimo u crkvu da upalimo sveće, zato što su tu naši koreni, grobovi naših predaka. Bilo je teško, teško je i sada, ali pomoć i podrška koju imamo od države Srbije je neizmerna, daje nam snagu i podršku. Verovatno je i Bog izabrao najhrabrije ljude da danas žive na Kosovu i Metohiji. I dok je tako, dok dole živimo, dole rađamo decu, Kosovo će biti Srbija. Hvala vam što podržavate politiku koja nas nije ostavila i zaboravila - rekla je i dodala: