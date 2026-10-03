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Jasna Milovanović, iz Zubinog Potoka, sa Kosova i Metohije, hrabro je istakla kako živi narod na KiM, ali se i zahvalila na podršci politici Aleksandra Vučića, koja naš narod nije zaboravila i ostavila!

- Prethodnih godina, ali i prethodnih dana, život na Kosovu je veoma težak. Postavljaju nam pitanje: "Zašto niste otišli? " Zašto? Zato što naša deca idu u srpske škole, zato što su naši vrtići sve puniji dece, zato što nedeljom odlazimo u crkvu da upalimo sveće, zato što su tu naši koreni, grobovi naših predaka. Bilo je teško, teško je i sada, ali pomoć i podrška koju imamo od države Srbije je neizmerna, daje nam snagu i podršku. Verovatno je i Bog izabrao najhrabrije ljude da danas žive na Kosovu i Metohiji. I dok je tako, dok dole živimo, dole rađamo decu, Kosovo će biti Srbija. Hvala vam što podržavate politiku koja nas nije ostavila i zaboravila - rekla je i dodala: 

- Kosovo je Srbija, i zauvek će tako ostati!

Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
Foto: Ilija Ilić

Sve o skupu u Areni, pročitajte u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs

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