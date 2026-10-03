"BOG JE IZABRAO NAJHRABRIJE DA ŽIVE NA KIM!" Potresne reči srpske heroine u Areni: Pitaju nas zašto nismo otišli, a naši vrtići su sve puniji! (FOTO)
Jasna Milovanović, iz Zubinog Potoka, sa Kosova i Metohije, hrabro je istakla kako živi narod na KiM, ali se i zahvalila na podršci politici Aleksandra Vučića, koja naš narod nije zaboravila i ostavila!
- Prethodnih godina, ali i prethodnih dana, život na Kosovu je veoma težak. Postavljaju nam pitanje: "Zašto niste otišli? " Zašto? Zato što naša deca idu u srpske škole, zato što su naši vrtići sve puniji dece, zato što nedeljom odlazimo u crkvu da upalimo sveće, zato što su tu naši koreni, grobovi naših predaka. Bilo je teško, teško je i sada, ali pomoć i podrška koju imamo od države Srbije je neizmerna, daje nam snagu i podršku. Verovatno je i Bog izabrao najhrabrije ljude da danas žive na Kosovu i Metohiji. I dok je tako, dok dole živimo, dole rađamo decu, Kosovo će biti Srbija. Hvala vam što podržavate politiku koja nas nije ostavila i zaboravila - rekla je i dodala:
- Kosovo je Srbija, i zauvek će tako ostati!
Sve o skupu u Areni, pročitajte u našem tekstu OVDE.
Kurir.rs